Τελευταία ομιλία Τζόνσον: Αποθέωση από τους Τόρις

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ολοκλήρωσε την τελευταία του ομιλία του στο κοινοβούλιο δεχόμενος χειροκροτήματα από μέλη του Συντηρητικού Κόμματος. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας φρόντισε να… δώσει συμβουλές στον διάδοχό του, λέγοντας: «Θέλω να χρησιμοποιήσω τα τελευταία δευτερόλεπτα, κύριε πρόεδρε, για να δώσω μερικές συμβουλές στον διάδοχό μου, όποιος κι αν είναι αυτός ή αυτή». Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Τζόνσον, βασική προτεραιότητα του νέου πρωθυπουργού και της κυβέρνησης της Βρετανίας θα πρέπει να είναι να «μείνετε κοντά στους Αμερικανούς, υποστηρίξτε τους Ουκρανούς, υποστηρίξτε την ελευθερία και τη δημοκρατία παντού». Ακόμη, ο Τζόνσον προτείνει τη μείωση φόρων και τις ρυθμίσεις, όπου αυτό είναι δυνατό, ώστε να γίνει η Βρετανία το καλύτερο μέρος για να ζει και να επενδύει κανείς.

