Πούτιν Τεχεράνη: Το “καψόνι” Ερντογάν στον Ρώσο ομόλογό του

Σε άβολη θέση, να περιμένει όρθιος, αδημονώντας σε ένα δωμάτιο μπροστά στους δημοσιογράφους τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Στις εικόνες που ελήφθησαν λίγο πριν τη χθεσινή συνάντηση των προέδρων Ρωσίας και Τουρκίας στην Τεχεράνη, ο Πούτιν διακρίνεται να μετατοπίζει το βάρος του από το ένα πόδι στο άλλο και να κάνει γκριμάτσες επί σχεδόν ένα λεπτό μπροστά στις κάμερες μέχρι να φθάσει ο Ερντογάν.

Ήταν μια άβολη κατάσταση για τον Πούτιν που έχει αποκτήσει φήμη ηγέτη που στήνει άλλους ομολόγους του σκοπίμως, ενίοτε και επί ώρες πριν την έναρξη συνομιλιών. Κάποιοι, μάλιστα, θεώρησαν ότι ο Ερντογάν πήρε το αίμα του πίσω για το καψόνι που του είχε κάνει ο Πούτιν σε συνάντησή τους προ διετίας στη Μόσχα, όταν άφησε τον Τούρκο ομολόγο του να τον περιμένει τόσο πολύ, ώστε στο τέλος κάθισε σε ένα κάθισμα.

Δημοσιογράφοι κατέγραψαν τη στιγμή που ο Πούτιν μπήκε στο δωμάτιο περιμένοντας ότι θα ακολουθήσει σύντομα ο Ερντογάν, αλλά βρέθηκε να περιμένει όρθιος ενώ άστραφταν τα φλας των φωτογράφων. Με τα χέρια ενωμένα μπροστά του ο Ρώσος πρόεδρος μετατόπιζε το βάρος του από το ένα πόδι στο άλλο, ρουφούσε τα μάγουλά του και στο τέλος άφησε τα χέρια του κρεμασμένα σε μια ένδειξη αδημονίας, καθώς ο Ερντογάν έφθασε χαλαρός και αντάλλαξαν χειραψία.

