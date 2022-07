Πατέρας Έλον Μασκ: Μου πρότειναν να δωρίσω το σπέρμα μου σε γυναίκες της υψηλής κοινωνίας

«Μου έκαναν πρόταση να δωρίσω το σπέρμα μου σε γυναίκες της υψηλής κοινωνίας έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία νέα γενιά Έλον…». Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα «The Sun», ο 76χρονος πατέρας του CEO της Tesla, Έρολ Μασκ προέβη στις δηλώσεις αυτές εξηγώντας ότι ο ίδιος δεν έχει κανένα πρόβλημα να διαιωνίσει το επιτυχημένο είδος. Ο πατέρας του Έλον Μασκ ισχυρίζεται ότι του προσφέρθηκε η ευκαιρία αυτή από μια εταιρεία της Νότιας Αμερικής. «Έχω μια εταιρεία στην Κολομβία που θέλει να δωρίσω το σπέρμα μου για να αφήσω έγκυες γυναίκες της high society, οι οποίες υποστηρίζουν “Γιατί να πάω στον Έλον όταν μπορούμε να πάμε σε αυτόν που τον δημιούργησε;”».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι δεν του έχουν προσφερθεί χρήματα για τις υπηρεσίες του, αν και θα μπορούσε να λάβει άλλα προνόμια εάν τελικά συμφωνήσει να γίνει δωρητής σπέρματος. «Δεν μου έχουν κάνει πρόταση για χρήματα, αλλά μου έχουν προσφέρει ταξίδια πρώτης κατηγορίας και διαμονή σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων», ισχυρίζεται ο Νοτιοαφρικανός μηχανικός.

Όταν ρωτήθηκε αν θα έδινε το σπέρμα του έναντι αμοιβής, ο Έρολ Μασκ απάντησε: «Λοιπόν, γιατί όχι;»

Υπενθυμίζεται ότι, στην ίδια εφημερίδα, ο πατέρας του Έλον Μασκ είχε αποκαλύψει πριν από λίγες ημέρες ότι απέκτησε κρυφά ένα ακόμη παιδί με τη θετή του κόρη, μια αποκάλυψη που περιέπλεξε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τον διάσημο γιο του. Ο Έρολ Μασκ καλωσόρισε την κόρη του με την 35χρονη Γιάνα Μπεζουιντενχούτ το 2019, ωστόσο επιβεβαίωσε την είδηση μόλις πριν από λίγες ημέρες στην αμερικανική εφημερίδα «The Sun». Είχε παραδεχτεί ότι «το μόνο πράγμα για το οποίο βρισκόμαστε στη Γη είναι για να αναπαραχθούμε». Ο πατέρας του Μασκ και η Γιάνα έχουν ήδη ένα πεντάχρονο αγόρι, τον Έλιοτ Ρας.

Ο Έρολ συμμερίζεται την εγκάρδια επιθυμία του διάσημου γιου του να κάνει πολλά παιδιά καθώς η αποκάλυψή του έρχεται μόλις μια εβδομάδα αφότου αποκαλύφθηκε ότι ο Έλον απέκτησε δίδυμα με ένα στέλεχος στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του «Neuralink», εβδομάδες πριν γεννηθεί το δεύτερο παιδί του με την πρώην σύντροφό του Γκράιμς.

Ο Έρολ Μασκ, ο οποίος είναι ένας πλούσιος Νοτιοαφρικανός μηχανικός, παντρεύτηκε το μοντέλο Μέι Χάλντεμαν, το 1970 και απέκτησαν τρία παιδιά: τον Έλον, την Κίμπαλ και την Τόσκα. Το ζευγάρι χώρισε το 1979, προτού ο Έρολ παντρευτεί τη Χάιντε Μπεζούιντενχουτ, μια νεαρή χήρα που είχε ήδη δύο παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της Γιάνα. Ο Έρολ και η Χάιντε απέκτησαν μαζί δύο βιολογικά παιδιά, αλλά βοήθησε και στην ανατροφή της Γιάνα, η οποία ήταν μόλις 4 ετών όταν έγινε πατριός της. Το ζευγάρι τελικά χώρισε ύστερα από 18 χρόνια γάμου.

