Νεκροί – καύσωνας Ισπανία: Τραγικός ο απολογισμός των θυμάτων

Σοκάρει ο απολογισμός από το κύμα καύσωνα που έπληξε επί σχεδόν 10 ημέρες την Ισπανία, καθώς ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε πως περισσότεροι από 500 πολίτες έχασαν τη ζωή τους. Ο Σάντσεθ, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή Αραγονία, που βρίσκεται στα βόρεια της χώρας και επλήγη από πυρκαγιά, επικαλούμενος στοιχεία που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, είπε ότι «κατά τη διάρκεια αυτού του κύματος καύσωνα πέθαναν περισσότεροι από 500 άνθρωποι εξαιτίας των τόσο υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία».

Ακόμη χειρότερα εξελίχθηκαν τα γεγονότα στην άλλη χώρα της Ιβηρικής, την Πορτογαλία, όπου και εκεί ο απολογισμός των νεκρών από τον καύσωνα ήταν τραγικός, με τα στοιχεία να κάνουν λόγο για πάνω από 1.000 νεκρούς. Η κλιματική αλλαγή φαίνεται πως ήδη βρίσκεται στο κατώφλι μας και, σύμφωνα με τους ειδικούς, η Μεσόγειος και οι χώρες γύρω από αυτή θα την αντιμετωπίσουν με ακραία καιρικά φαινόμενα τα επόμενα χρόνια.

ALERT 🚨 Spain’s PM says ‘more than 500 died’ from heatwave https://t.co/dCVv0kSia0

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2022