Καύσωνας στην Ευρώπη – Ιούλιος 2022: “Παραλύουν” οι χώρες από το θερμό κύμα

Η δυτική Ευρώπη ταλαιπωρείται από μεγάλο καύσωνα τις τελευταίες ημέρες, ο οποίος αναμένεται να κινηθεί βορειότερα και να «λιώσει» και τη Βρετανία. Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Βρετανία ετοιμάζεται να βιώσει την επόμενη εβδομάδα την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της, με το θερμόμετρο να αναμένεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι υπάρχει πλέον 60% πιθανότητα να σπάσει το ιστορικό ρεκόρ του Ηνωμένου Βασιλείου των 38,7C (101,6F) που σημειώθηκε στο Κέιμπριτζ στις 15 Ιουλίου 2019 – μια πιθανότητα που έχει διπλασιαστεί από την αρχή αυτής της εβδομάδας, όταν ήταν στο 30%. Σε περιοχές του Λονδίνου το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει τη Δευτέρα 41 βαθμούς Κελσίου και 39 βαθμούς την Τρίτη σύμφωνα με το BBC Weather – σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ στο Λονδίνο των 38,5C (101.3F) στις 10 Αυγούστου 2003. Το κύμα καύσωνα έρχεται από την Ισπανία και την Πορτογαλία όπου τα θερμόμετρα έδειξαν ακόμη και 47 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Γαλλία προκλήθηκαν mega-φωτιές.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε 72ωρη πορτοκαλί προειδοποίηση για «ακραία ζέστη» που αποτελεί «κίνδυνο για τη ζωή», αρχής γενομένης από την Κυριακή. Το Μετεωρολογικό Γραφείο έχει προειδοποιήσει για «εκτεταμένες επιπτώσεις στους ανθρώπους και τις υποδομές» από την Κυριακή έως την Τρίτη, γεγονός που οδήγησε στο να τυλιχθεί η γέφυρα Hammersmith με ασημένιο μονωτικό φύλλο για να αντανακλά τον ήλιο κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Στη γέφυρα στο δυτικό Λονδίνο, τοποθετήθηκε ένα «σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας» αξίας 420.000 λιρών για να μειωθεί η καταπόνηση των βάθρων της από χυτοσίδηρο, στα οποία τα ρήγματα διευρύνθηκαν κατά τον καύσωνα του Αυγούστου του 2020 και την ανάγκασαν να κλείσει.

Southern England starring down the barrel of 40C. The whole of Western Europe is in unprecedented heatwave conditions. Agriculture that sustains modern civilization depends on certain climatic conditions- this ain’t it. pic.twitter.com/7vddbETEeM

— Peter Dynes (@PGDynes) July 15, 2022