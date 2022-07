Ιβάνα Τραμπ πέθανε: Το συγκινητικό μήνυμα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης, τον αιφνίδιο θάνατο της πρώτης συζύγου του, Ιβάνα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών από ανακοπή καρδιάς. Ήταν μητέρα των τριών μεγαλύτερων παιδιών του Τραμπ, από τον οποίο χώρισε τη δεκαετία του ’90. Η Ιβάνα Τραμπ εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της, στο Upper East Side της Νέας Υόρκης, με τον θάνατό της να θεωρείται απρόσμενος. Το συμβάν αναφέρθηκε στις 12:30 (τοπική ώρα), με τις αρμόδιες υπηρεσίες να δέχονται κλήση για περιστατικό ανακοπής καρδιάς, στο διαμέρισμα της Ιβάνα στο Μανχάταν.

🚨|BREAKING: Ivana Trump, first wife of US. President Donald Trump has DIED aged 73. pic.twitter.com/5R6qWz4vJt — News Hub UK ➐ (@NewsHubUK) July 14, 2022

Ivana Trump, the first wife of Donald Trump and the mother of his three oldest children, died at age 73, the former president said https://t.co/T9V3mw08pX pic.twitter.com/5dNbBXNs0r — Reuters (@Reuters) July 15, 2022

«Η μητέρα μας ήταν μια απίστευτη γυναίκα, μια δύναμη στις επιχειρήσεις, μια αθλήτρια παγκόσμιας κλάσης, μια ομορφιά και μια μητέρα και φίλη που μας φρόντιζε», λέει η οικογένειά της. Η Ιβάνα Τραμπ πέθανε από καρδιακή ανακοπή, στο σπίτι της σύμφωνα με τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος μοιράστηκε την τραγική είδηση ​​του θανάτου της στον λογαριασμό του στο Truth Social το απόγευμα της Πέμπτης.

Rest In Peace Ivana Trump. You will be forever loved. My heart goes out to the entire Trump family. God Bless. pic.twitter.com/cn4jS7KkDw — The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) July 15, 2022

Breaking News 🔴- Donald Trump has just announced the passing away of his ex-wife, Ivana Trump. pic.twitter.com/S3eM1gp15V — Modibe Vladimir Modiba (@mmodiba10) July 14, 2022

Ivana Trump, Ex-Wife of Donald Trump, Dies at 73.

The socialite was the mother of Donald Trump Jr., Ivanka Trump and Eric Trump. pic.twitter.com/EJPJg7iV2I — Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) July 15, 2022

Το συγκινητικό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ

«Με μεγάλη λύπη ενημερώνω όλους εκείνους που την αγάπησαν, και οι οποίοι είναι πολλοί, ότι η Ιβάνα Τραμπ πέθανε στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη», έγραψε. Ο Τραμπ, ο οποίος είχε τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του, συνέχισε να αποτίει φόρο τιμής στην Ιβάνα, περιγράφοντάς την ως μια «όμορφη και καταπληκτική» γυναίκα, ενώ τίμησε τον στενό δεσμό της με τα παιδιά τους: τον Ντόναλντ Τζούνιορ, τον Έρικ και την Ιβάνκα. «Ήταν μια υπέροχη, όμορφη και καταπληκτική γυναίκα, που έζησε μια υπέροχη και εμπνευσμένη ζωή», συνέχισε. «Η περηφάνια και η χαρά της ήταν τα τρία της παιδιά, ο Ντόναλντ Τζούνιορ, η Ιβάνκα και ο Έρικ. Ήταν τόσο περήφανη για αυτούς, όπως όλοι ήμασταν τόσο περήφανοι για εκείνη. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ιβάνα!».

'PROUD OF HER': Donald Trump offered words of remembrance after announcing that his first wife, Ivana Trump had passed away at age 73. https://t.co/rxresHFdRL pic.twitter.com/58kDvuOt3W — Newsmax (@newsmax) July 14, 2022

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε και ο γιος της

Ο γιος της Ivana Eric επιβεβαίωσε το βράδυ της Πέμπτης την είδηση ​​του θανάτου της Ιβάνα στη Daily Mail: «Η μητέρα μας ήταν μια απίστευτη γυναίκα, μητέρα και φίλη. Δίδαξε στα παιδιά της τη σκληρότητα, τη συμπόνια και την αποφασιστικότητα», είπε, τονίζοντας πως θα λείψει πολύ σε όλους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ την απατούσε με την Μάρλα Μέιπλς

Γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1949 στην πρώην Τσεχοσλοβακία. Μετακόμισε στον Καναδά στη δεκαετία του 1970 και ακολούθως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παντρεύτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ το 1977. Το ζευγάρι χώρισε το 1992, αφότου η Ιβάνα ανακάλυψε πως ο σύζυγός της την απατούσε με την ηθοποιό Μάρλα Μέιπλς, η οποία αργότερα έγινε η δεύτερη σύζυγός του, με την οποία απέκτησε μια κόρη, την Τίφανι. Η Ιβάνα με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια της Νέας Υόρκης, κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, με τον χωρισμό τους να απασχολεί για πολύ καιρό τα διεθνή ΜΜΕ. Μετά τον χωρισμό τους, η Ιβάνα συνέχισε να προωθεί και να εργάζεται πάνω στις δικές της σειρές προϊόντων ομορφιάς, ρούχων και κοσμημάτων.

Είχε περιγράψει τη ζωή με τον Τραμπ και την ανατροφή των τριών παιδιών τους στα απομνημονεύματά της, το 2017, με τίτλο ”Raising Trump”. Είχε γράψει ωστόσο πως η σχέση της με τον Τραμπ βελτιώθηκε μετά το διαζύγιό τους, λέγοντας ακόμη ότι του μιλούσε περίπου μία φορά την εβδομάδα.

RIP Ivana Trump, a true legend 🥂 pic.twitter.com/jQpbcdpVQ9 — heroin (@heroinzizek) July 14, 2022

Την επεισοδιακή εκλογική αναμέτρηση του Ιανουαρίου του 2020 στις ΗΠΑ, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποδεχόταν την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν, κάνοντας λόγο για νοθεία, είχε σχολιάσει η Ιβάνα τονίζοντας: «Να αποδεχθεί την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές και να συνεχίσει τη ζωή του». «Δεν ξέρει να χάνει, δεν του αρέσει να χάνει, έτσι σκοπεύει να παλέψει και να παλέψει και να παλέψει» είχε δηλώσει ακόμη η Ιβάνα για τον πρώην σύζυγό της.

Goodnight friends! 🇺🇸 Instead of my normal scenery pic, I choose to post this pic of Ivana Trump, who we sadly lost today. Prayers out to the entire Trump family. 🙏 RIP Ivana pic.twitter.com/92I4Bkquzl — gary (@gary37h) July 15, 2022