Βόρεια Κορέα – Ρωσία: Στενεύουν οι σχέσεις

Η Βόρεια Κορέα αναγνώρισε σήμερα τις δύο αποσχισθείσες «λαϊκές δημοκρατίες» της ανατολικής Ουκρανίας ως ανεξάρτητα κράτη, όπως ανέφεραν ένας ηγέτης των αυτονομιστών και ένα ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο. Η Βόρεια Κορέα είναι μόλις η τρίτη χώρα, μετά τη Ρωσία και τη Συρία, που αναγνωρίζει τις «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Telegram, ο ηγέτης του Ντονέτεσκ Ντένις Πουσίλιν ανέφερε ότι ελπίζει να έχει μια «καρποφόρα συνεργασία» και καλή εμπορική σχέση με τη Βόρεια Κορέα.

Η «πρεσβεία» του Ντονέτσκ στη Μόσχα ανάρτησε μια φωτογραφία από μια τελετή κατά την οποία ο πρεσβευτής της Βόρειας Κορέας Σιν Χονγκ-τσόι παρέδωσε ένα «πιστοποιητικό αναγνώρισης» στην «πρέσβειρα» του Ντονέτσκ, την Όλγα Μακέγιεβα.

Η πρεσβεία της Βόρειας Κορέας στη Μόσχα επιβεβαίωσε ότι αναγνώρισε την ανεξαρτησία και των δύο περιοχών, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS. Η Πιονγκγιάνγκ είχε εκφράσει και την υποστήριξή της στη Ρωσία για την προσάρτηση της Κριμαίας, το 2014.

If you thought it was only a matter of time you were right! After being recognized by Syria and the Taliban, the People’s Republic of Lugansk and Donetsk are now officially recognized by North Korea! pic.twitter.com/CjzRmacD7L

— Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) July 13, 2022