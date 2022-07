Ναυαγοσώστρια 70 ετών: Από συνταξιούχος στις… πισίνες!

Μια 70χρονη στην Πενσιλβάνια αποφάσισε από συνταξιούχος να γίνει ξανά ναυαγοσώστρια προκειμένου να προσφέρει τη βοήθειά της λόγω της σοβαρής έλλειψης προσωπικού σε εθνικό επίπεδο. Η Robin Borlandoe εργάζεται πλέον ως ναυαγοσώστρια για την πόλη της Φιλαδέλφεια, μετέδωσε το NBC News. Η 70χρονη γυναίκα, που έχει έξι εγγόνια, είπε ότι «λάτρευε» την συγκεκριμένη δουλειά όταν ήταν 16 ετών, και αποφάσισε να δώσει ένα χεράκι εν μέσω ελλείψεων στο προσωπικό των ναυαγοσωστών.

At 70, Robin Borlandoe, also known as Lifeguard Grandma, has made a splash when she answered the city’s desperate call to address a lifeguard shortage, and in the process has become our very own local example of how to age with purpose. @NotesFromHeL has the story.

«Το αποφάσισα για να κάνω κάτι για τα παιδιά μας και την κοινότητά μας», είπε. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 50 από τις συνολικά 65 πισίνες της Φιλαδέλφεια είναι ανοιχτές αυτή την στιγμή, ενώ κι άλλες αμερικανικές πόλεις αντιμετωπίζουν επίσης ελλείψεις φέτος το καλοκαίρι, μεταξύ άλλων Νέα Υόρκη, Σικάγο, Νέα Ορλεάνη κ.α. Μέρος του κινήτρου της 70χρονης είναι να παρέχει στα παιδιά ένα ασφαλές μέρος για να περνούν το χρόνο τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. «Δεν έχουν πού να πάνε», εξήγησε. «Οι πισίνες είναι κλειστές παντού».

Μετά από αρκετές προσπάθειες, βρήκε τελικά δουλειά ως ναυαγοσώστρια στην πόλη της Φιλαδέλφειας. Ο στόχος της, είπε, «ήταν απλώς να κάνω κάτι, όσο μικρό κι αν είναι, για να βοηθήσω» και πλέον δηλώνει ενθουσιασμένη που κάνει ακριβώς αυτό. «Είμαι πολύ αφοσιωμένη σε αυτό», δήλωσε.

At 70 years old, Robin Borlandoe came out of retirement to be a lifeguard this summer in Philadelphia.

Due to a shortage of lifeguards, some pools have remained closed this year.@RonAllenNBC has more details. pic.twitter.com/iqxBNSQGKG

