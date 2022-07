Σακίρα νέα σχέση: Surf σε παραλία της Ισπανίας με γοητευτικό άνδρα

Η Σακίρα φαίνεται να πιστεύει πως «ο έρωτας με έρωτα περνάει». H 45χρονη Κολομβιανή τραγουδίστρια, μετά τον χωρισμό της από τον αμυντικό της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ, προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της. Ένα μήνα μετά τον χωρισμό τους, μία εμφάνισή της έκανε τα Μέσα της Ισπανίας να μιλούν για νέο σύντροφο.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια απαθανατίστηκε από τους παπαράτσι σε παραλία της Ισπανίας να κάνει surf, μαζί με τον γιο της, Μίλαν, και έναν μυστηριώδη άντρα. Όλοι μαζί απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα και πέρασαν μοναδικές στιγμές.

Μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο γοητευτικός άντρας που βρέθηκε στο πλευρό της, με πολλούς να πιστεύουν πως είναι το νέο της φλερτ και άλλους να θεωρούν πως ήταν δάσκαλος σε σχολή surf.

