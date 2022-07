NASA – James Webb: Νέες διαστημικές φωτογραφίες από τα βάθη του Σύμπαντος

Μετά την πρώτη εντυπωσιακή εικόνα που έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, η NASA παρουσιάζει και νέες φωτογραφίες, οι οποίες μας μεταφέρουν στα βάθη του Σύμπαντος. Οι συγκεκριμένες εικόνες, μαζί με τα λοιπά ευρήματα του διαστημικού τηλεσκοπίου θεωρείται, σύμφωνα με τους ειδικούς, ότι «θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το Σύμπαν». Σε μια από τις νέες φωτογραφίες που λάνσαρε σήμερα, η NASA παρουσιάζει το πλανητικό νεφέλωμα του Νότιου Δακτυλίου: πρόκειται για τμήματα σκόνης και αερίων που αποβάλλονται από «ετοιμοθάνατους» αστέρες οι οποίοι μοιάζουν με τον Ήλιο.

Μια άλλη νέα εικόνα παρουσιάζει μια ομάδα πέντε γαλαξιών που εμφανίζονται κοντά ο ένας στον άλλον στον ουρανό: δύο στη μέση, ένας προς τα πάνω, ένας πάνω αριστερά και ένας προς τα κάτω. Στην εικόνα, οι γαλαξίες είναι μεγαλύτεροι σε σχέση με τους εκατοντάδες πολύ μικρότερους (πιο απομακρυσμένους) γαλαξίες, που διακρίνονται στο βάθος. Και οι πέντε γαλαξίες έχουν φωτεινούς λευκούς πυρήνες. Ένα γκρουπ από πέντε γαλαξίες, περιτριγυρισμένους από νέφη αερίου και σκόνης, παρουσιάζει και η εικόνα με τίτλο «Stephan’s Quintet», από το διαστημικό τηλεσκόπιο. Τέσσερις από τους πέντε βρίσκονται στο κέντρο της εικόνας, ενώ άλλος ένας είναι λίγο πιο απομακρυσμένος στα αριστερά, χωρίς να αλληλεπιδρά μαζί τους.

Τη Δευτέρα (ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα) σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρουσίασε την πρώτη από τις φωτογραφίες του τηλεσκοπίου, η οποία ουσιαστικά δείχνει πώς ήταν το Σύμπαν πριν 13 δισ. χρόνια! Ο Μπάιντεν έκανε λόγο για ιστορική στιγμή για την επιστήμη και την τεχνολογία. Η πρώτη εικόνα είναι μια ματιά στα βάθη του Σύμπαντος σε υπέρυθρο φως. Το πανίσχυρο τηλεσκόπιο εστίασε σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του ουρανού όπου βρίσκεται το σμήνος γαλαξιών SMACS 0723. Κάθε φωτεινό σημάδι από τα χιλιάδες στη φωτογραφία είναι ένας γαλαξίας σε πολύ μακρινή απόσταση. Κάποιοι είναι από τους πιο αμυδρούς που έχουμε παρατηρήσει ποτέ, άρα τους βλέπουμε από μια εποχή που το Σύμπαν ήταν ακόμη «νεογέννητο». Είναι η πιο καθαρή και λεπτομερής φωτογραφία που έχουμε από το πρώιμο σύμπαν.

Το τηλεσκόπιο χρειάστηκε μόνο μία ημέρα για να συλλέξει το φως, μια απόδειξη του πόσο ισχυρό είναι. Όπως εξήγησε ο διευθυντής της NASA, Μπιλ Νέλσον, η συγκεκριμένη φωτογραφία καλύπτει ένα μέρος του Σύμπαντος, η αναλογία του οποίου ομοιάζει σε έναν κόκκο άμμου σε απόσταση όση το μήκος ενός χεριού. “Είναι η βαθύτερη φωτογραφία του Σύμπαντος που έχει τραβηχτεί ποτέ”, εξήγησε.

Το Τζέιμς Γουέμπ εκτοξεύτηκε στα τέλη του 2021 και βρίσκεται σε ένα σημείο περίπου 1,5 εκατ. χιλιόμετρα από τη Γη, έχοντας πίσω του τη Γη και τον Ήλιο. Το κάτοπτρο έχει διάμετρο 6,4 μέτρα και είναι φτιαγμένο από 18 εξαγωνικά κομμάτια. Τις τελευταίες εβδομάδες ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές και ενεργοποιήθηκαν όλα τα εξαρτήματα, ενθουσιάζοντας τους αστρονόμους που λένε ότι το αξίας 10 δισ. δολαρίων τηλεσκόπιο λειτουργεί καλύτερα και από όσο περίμεναν.

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.

