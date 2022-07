Μπλε αστακός: Μια ιδιαίτερη ψαριά

Τον πιο σπάνιο αστακό του κόσμου -τον μπλε- έπιασε ένας ψαράς στις ακτές του Πόρτλαντ.

Ο άνδρας ανέβασε τη σχετική φωτογραφία στο Twitter, ωστόσο όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, αφού τον έπιασε, μετά τον επέστρεψε στο νερό καθώς είναι εξαιρετικά σπάνιος.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν ακατόρθωτο να τους ψαρέψεις, καθώς μέχρι τώρα υπάρχουν ένας στα δυο εκατομμύρια.

Το μπλε χρώμα του αστακού προέρχεται από μία γενετική ανωμαλία που αναγκάζει τον οργανισμό του να παράγει υπερβολική ποσότητα μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης, κρυστασιανίν, σύμφωνα με το Ενυδρείο SEA.

This blue Lobster was caught off the coast of Portland yesterday and returned to the water to continue to grow. Blue lobsters are one in two million. pic.twitter.com/6chTk7PoLP

— Lars-Johan Larsson (@LarsJohanL) July 3, 2022