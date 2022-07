Χάρτης Μπαχτσελί – Κρήτη: Νέα πρόκληση από τουρκική εφημερίδα

Η τελευταία πρόκληση, που προκάλεσε και την αυστηρή απάντηση της Αθήνας, ήρθε το περασμένο Σάββατο, όταν ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, εμφανίστηκε να ποζάρει μπροστά από χάρτη ο οποίος απεικονίζει ως τμήμα της Τουρκίας νησιά του ανατολικού Αιγαίου, καθώς και την Κρήτη. Όπως ήταν φυσικό, η νέα ακραία πρόκληση -σε μια περίοδο που οι τόνοι φάνηκαν να είχαν πέσει- δεν έμεινε αναπάντητη από την Αθήνα, η οποία έκανε λόγο για «επιθετική ενέργεια», ζητώντας τη δημόσια αποδοκιμασία από τη διεθνή κοινότητα.

Σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «γελοιότητες» τον χάρτη του ακροδεξιού κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, στον οποίο εμφανίζονται νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αλλά και η …Κρήτη, ως τμήμα της Τουρκίας. Μάλιστα, ο Ελληνας πρωθυπουργός κάλεσε τον Ταγίπ Ερντογάν να ξεκαθαρίσει τη θέση του. «Ρίξτε μια καλή ματιά σε αυτόν τον χάρτη. Κρήτη, Ρόδος, Λέσβος, Χίος, Σάμος εμφανίζονται στην κυριότητα της Τουρκίας. Παραλήρημα των εξτρεμιστών ή επίσημη πολιτική της Τουρκίας; Άλλη μία προβοκάτσια ή αληθινός στόχος; Ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να καταστήσει σαφή τη θέση του σχετικά με τις τελευταίες γελοιότητες του μικρότερου εταίρου του στο συνασπισμό», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner's latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 11, 2022