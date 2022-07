Θαλάσσια λιοντάρια στην παραλία: Τρόμος στο Σαν Ντιέγκο

Δύο θαλάσσια λιοντάρια προκάλεσαν αναστάτωση και πανικό όταν βγήκαν σε παραλία στην περιοχή Λα Τζόλα του Σαν Ντιέγκο και άρχισαν να τρέχουν πίσω από ανθρώπους. Οι ναυαγοσώστες της παραλίας βρίσκονταν σε ετοιμότητα μέσα στο νερό, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα τραυματιστεί και ότι τα θαλάσσια λιοντάρια θα βρουν εύκολα τον δρόμο προς τη θάλασσα.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα θαλάσσια λιοντάρια υποφέρουν από έλλειψη φυσικών θηραμάτων κάτι που αναγκάζει τις θηλάζουσες μητέρες να ψάχνουν στη θάλασσα για φαγητό, αφήνοντας τα μικρά τους να φροντίσουν μονά τους τον εαυτό τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η αναστάτωση στην τροφική αλυσίδα γύρω από τις κύριες αποικίες των θαλάσσιων θηλαστικών πιστεύεται ότι προκαλείται από την αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων, που με τη σειρά της προκαλείται από ασυνήθιστα ασθενείς ανέμους κατά μήκος της δυτικής ακτής.

A group of people were chased by two Sea Lions at a beach in the La Jolla area of San Diego. Lifeguards were on standby in the water ensuring no one was hurt and the sea lions could easily make their way. It's recommended people stay at least 50 ft away from sea lions. 📹: Charli pic.twitter.com/KUhLVns8H7

