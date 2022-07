Ουκρανία τώρα: Η στιγμή που Ρώσοι βομβαρδίζουν πολυκατοικία

Δεκαπέντε νεκροί είναι μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός της ρωσικής πυραυλικής επίθεσης κατά πολυκατοικίας στο Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία. Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών ανέφερε ότι από τη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα της Κυριακής είχαν βρεθεί 15 νεκροί και είχαν διασωθεί πέντε άνθρωποι από τα ερείπια της πολυκατοικίας στην πόλη Τσάσιβ Γιαρ. «Υπάρχει επαφή με τρία άτομα κάτω από τα ερείπια, λαμβάνονται μέτρα για τη διάσωσή τους», ανέφερε η ουκρανική υπηρεσία. «Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, 24 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια», ανέφερε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

The moment of the arrival of a Russian rocket into a high-rise building in the city of Chasiv Yar, Donetsk region. pic.twitter.com/0lPLq8pyzs

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 10, 2022