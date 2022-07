Λίλι Σάφρα δωρεές: Πέθανε η δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος

Η δισεκατομμυριούχος Λίλι Σάφρα, χήρα του τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα, πέθανε χθες Σάββατο σε ηλικία 87 ετών, όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα Έντμοντ Τζ. Σάφρα του οποίου ήταν πρόεδρος. «Για περισσότερα από 20 χρόνια, η κυρία Σάφρα στήριξε πιστά τη φιλανθρωπική κληρονομιά του αγαπημένου συζύγου της, Έντμοντ, υποστηρίζοντας εκατοντάδες οργανισμούς σε όλον τον κόσμο», αναφέρει το δελτίο Τύπου του Ιδρύματος. Η κηδεία της θα γίνει αύριο Δευτέρα στη Γενεύη της Ελβετίας. Γεννημένη στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας, πέρασε μέρος της ζωής της στο Μονακό και στη Γενεύη όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Lily Safra morre aos 87 anos neste sábado (9) em Genebra, na Suíça. Uma das mulheres mais ricas do mundo com uma fortuna avaliada em US$ 1,3 bilhão. Causa da morte não revelada. Lily estava "cercada de familiares e amigos"…. Funeral previsto para segunda-feira (11). pic.twitter.com/75yvmqGlyw

— babygarroux (@babygarroux) July 9, 2022