Αλίνα Καμπάεβα έγκυος: Κι άλλο παιδί για τον Πούτιν, σύμφωνα με δημοσίευμα

Ο69χρονος Ρώσος πρόεδρος φέρεται να έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά από την 39χρονη Αλίνα Καμπάεβα. Τώρα το ζευγάρι περιμένει μία κόρη, σύμφωνα με το General SVR Telegram, ένα διαδικτυακό λογαριασμό που λέγεται ότι έχει… «εσωτερική» ενημέρωση από το Κρεμλίνο. Οι ίδιες αναφορές υποστηρίζουν ότι όταν του ανακοινώθηκε η είδηση, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν φάνηκε να χαίρεται: «Έχω ήδη αρκετά παιδιά και είχα αρκετές κόρες πριν από πολύ καιρό», φαίνεται να είπε. Η ιδιωτική ζωή του Πούτιν καλύπτεται από μυστικότητα και δεν είναι γνωστό πόσα παιδιά έχει ο Ρώσος πρόεδρος.

Putin reportedly not happy ex-gymnast lover Alina Kabaeva is pregnant with another daughter https://t.co/3WLDmlnpOE pic.twitter.com/mLsEO9dMe2

— New York Post (@nypost) July 10, 2022