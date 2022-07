Τζόκοβιτς – Κύργιος 3 – 1: Στην κορυφή του Wimbledon ο Σέρβος

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 3-1 σετ [4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3)] του Νικ Κύργιου στον τελικό του Wimbledon και κατέκτησε τον 21ο τίτλο του σε Γκραν Σλαμ. Αυτή ήταν και η 7η νίκη για τον Τζόκοβιτς στο Wimbledon, όπου μόνο ο Ρότζερ Φέντερερ έχει περισσότερα τρόπαια (8) από τον Σέρβο τενίστα, ο οποίος τον ξεπέρασε όμως σε Γκραν Σλαμ, αφήνοντάς τον στην τρίτη θέση, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην κορυφή με 22 τίτλους σε major.

Το παιχνίδι

Ο Νικ Κύργιος ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και κάνοντας πρώτος μπρέικ στο 5ο γκέιμ, πήρε το προβάδισμα για το πρώτο σετ. Κράτησε μάλιστα στη συνέχεια το σερβίς του και με 6-4 έκανε το 1-0 στον τελικό του Wimbledon.

Στο δεύτερο σετ η “μάχη” ήταν και πάλι μεγάλη, αλλά ο Τζόκοβιτς έκανε το μπρέικ στο πιο κρίσιμο σημείο και έκλεισε το σετ με 6-3 για να ισοφαρίσει σε 1-1 την αναμέτρηση. Ο Κύργιος έδειξε νευρικός στη συνέχεια και παρότι έσβησε μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του, “λύγισε” ξανά με 6-4 και δεχόμενος το μοναδικό μπρέικ του σετ, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1.

Κυριαρχία του Τζόκοβιτς

Το ντέρμπι κορυφώθηκε στο τέταρτο σετ, με τους δύο τενίστες να κρατάνε μέχρι τέλους το σερβίς τους, με τον Κύργιο να έχει μάλιστα το προβάδισμα. Ο Τζόκοβιτς άντεξε όμως στην “πίεση” και έστειλε το σετ στο τάι μπρέι. Εκεί “κυριάρχησε” πλήρως του Ελληνοαυστραλού και με 7-3 έκανε το 7-6 και το 3-1 στα σετ, πανηγυρίζοντας τη νίκη στο Wimbledon, για 7η φορά στην καριέρα του.