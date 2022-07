Σρι Λάνκα πτώχευση: Φυγαδεύτηκε ο πρόεδρος, διαδηλωτές μπούκαραν στην προεδρική κατοικία

Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα φυγαδεύτηκε σήμερα από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτή χιλιάδες διαδηλωτές, σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα. Κάποιοι διαδηλωτές, κρατώντας σημαίες της Σρι Λάνκα και κράνη, εισέβαλαν στην κατοικία του προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NewsFirst. Όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Sirasa TV, ένα πλήθος διαδηλωτών έχει εισβάλει στο προεδρικό μέγαρο, το οποίο μέχρι πρότινος φυλασσόταν αυστηρά. Πηγή των υπηρεσιών Άμυνας δήλωσε ότι ο Ρατζαπάξα παραμένει πρόεδρος της Σρι Λάνκα και έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία, όπου τον προστατεύει ο στρατός.

Video footage of Sri Lankan protesters taking over President's office in Colombo 📸 Buddi U Chandrasiri pic.twitter.com/FINwaaqUat — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) July 9, 2022

Νωρίτερα χιλιάδες άνθρωποι είχαν συρρεύσει στη συνοικία του Κολόμπο όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια, φωνάζοντας συνθήματα κατά του προέδρου και διαλύοντας πολλά οδοφράγματα της αστυνομίας μέχρι να φτάσουν στην οικία του. Η αστυνομία πυροβόλησε στον αέρα αλλά δεν κατάφερε να εμποδίσει το οργισμένο πλήθος από το να περικυκλώσει το προεδρικό μέγαρο, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Η χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της Σρι Λάνκα

Η Σρι Λάνκα πλήττεται από τη χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της. Είναι αντιμέτωπη με τεράστια έλλειψη συναλλάγματος, που δεν της επιτρέπει να εισάγει επαρκείς ποσότητες τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και άλλων απαραίτητων προϊόντων. Το νησί των 22 εκατομμυρίων κατοίκων, κοντά στην Ινδία, ζει εδώ και μήνες στον ρυθμό των καθημερινών διακοπών της ηλεκτροδότησης, των ατελείωτων ουρών στα πρατήρια καυσίμων, του δελτίου στα τρόφιμα, του πληθωρισμού ρεκόρ ο οποίος έχει φτάσει το 70%.

Ειρηνικές διαδηλώσεις εδώ και πολλές εβδομάδες έχουν κεντρικό αίτημα την παραίτηση του προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, που πολλοί πολίτες, ακόμη και ως πρότινος οπαδοί του, κατηγορούν για κακοδιαχείριση. Μετά το ξέσπασμα των κινητοποιήσεων όλα τα μέλη της οικογένειας Ρατζαπάξα που συμμετείχαν στην κυβέρνηση παραιτήθηκαν, με εξαίρεση τον πρόεδρο της χώρας. Ο Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα έχει αγνοήσει τις εκκλήσεις να παραιτηθεί και τον Μάιο, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού και αδελφού του Μαχίντα, διόρισε στην πρωθυπουργία τον αντίπαλό του Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε.

Swim 🏊‍♂️

Few protestors entered to the President's House in Colombo are having a swim at the swimming pool.#LKA #SriLanka #SriLankaCrisis pic.twitter.com/A7dtzrzkj1 — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 💉 (@SriLankaTweet) July 9, 2022

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Αργά χθες Παρασκευή η αστυνομία επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφορίας μέσα και γύρω στο Κολόμπο, αφού χιλιάδες φοιτητές, που πραγματοποίησαν πορεία προς την οικία του Ρατζαπάξα, ήρθαν αντιμέτωποι με τα δακρυγόνα των δυνάμεων της τάξης. Ο επικεφαλής της αστυνομίας, ο οποίος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχε επισημάνει ότι οι αρχές δεν θα εμποδίσουν τις ειρηνικές κινητοποιήσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του σήμερα ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας θα αρθεί ως τις 08:00 το πρωί.