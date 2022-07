Σίνζο Άμπε πυροβολισμοί: Σοκ στην Ιαπωνία με τον πρώην πρωθυπουργό

Ο Σίνζο Άμπε, πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του μετά από πυροβολισμούς που φέρεται να ακούστηκαν ενώ μιλούσε στην πόλη Νάρα. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, φέρεται να κατέρρευσε ενώ εκφωνούσε ομιλία, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί λίγο πριν πέσει στο έδαφος. Το Bloomberg επικαλούμενο το ιαπωνικό ΝΗΚ σημειώνει ότι ο Αμπε δεν είχε τις αισθήσεις του και ότι δεν φαινόταν να ανταποκρίνεται. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από όπου και αναμένονται νεότερα για την κατάσταση της υγείας του.

Το NHK, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιαπωνίας, δήλωσε ότι ο Άμπε – ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της χώρας μέχρι την παραίτησή του το 2020 – φαινόταν να αιμορραγεί από το στήθος.

Συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε τον Σίνζο Αμπε

Σύμφωνα με το BBC ένας άνδρας πυροβόλησε από πίσω, στο στήθος, τον Αμπε. Την ίδια ώρα το NHK σημείωνε ότι ένας άνδρας τέθηκε υπό κράτηση. Ο ύποπτος φαινόταν να είναι ένας νεαρός ή μεσήλικας άνδρας, δήλωσε ένας δημοσιογράφος του NHK. Ο Άμπε, 67 ετών, βρισκόταν στην πόλη Νάρα για να εκφωνήσει προεκλογική ομιλία ενόψει των εκλογών για την άνω βουλή την ερχόμενη Κυριακή.

Η Ιαπωνία είναι μια από τις χώρες με τους αυστηρότερους νόμους περί όπλων και τέτοια περιστατικά είναι σπάνια. Η διακυβέρνηση Άμπε ως πρωθυπουργού πριν παραιτηθεί το 2020 έφερε σταθερότητα στην Ιαπωνία. Βοήθησε την Ιαπωνία να ξεφύγει από έναν κύκλο αποπληθωρισμού, υπέμεινε μια διοίκηση Τραμπ που αμφισβήτησε τη μοναδική στρατιωτική συμμαχία της χώρας και εργάστηκε για τη βελτίωση των δεσμών με τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της, την Κίνα, οι οποίοι ήταν στο πιο εχθρικό σημείο τους εδώ και δεκαετίες όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Ο Άμπε είναι ίσως πιο γνωστός για τα σχέδιά του να αναζωογονήσει την παραπαίουσα οικονομία της Ιαπωνίας μέσω πρωτοφανούς νομισματικής χαλάρωσης και ρυθμιστικής μεταρρύθμισης που τελικά ονομάστηκε “Abenomics”. Θεωρείτια σταθεροποιητικός παράγοντας που εδραίωσε την εξουσία κατά τη διάρκεια της διαδρομής του με ρεκόρ και μπόρεσε να ξεπεράσει σκάνδαλα, συμπεριλαμβανομένου ενός που ήρθε στο φως το 2017 σχετικά με αμφισβητήσιμες κρατικές εκχωρήσεις γης για σχολεία που δόθηκαν σε συνεργάτες του Άμπε και της συζύγου του Άκιε.