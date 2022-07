Ευρωπαϊκό Στίβου Κ18: “Χρυσή” η Ηλιάνα Τριανταφύλλου στο επί κοντώ

Η 17χρονη Ηλιάνα Τριανταφύλλου έφθασε στην πρώτη μεγάλη επιτυχία της καριέρας της στο επί κοντώ, ξεπερνώντας τα 4.05μ. κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου παίδων – κορασίδων (Κ18) στην Ιερουσαλήμ. Η Ηλιάνα Τριανταφύλλου πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο επί κοντώ, με 4.05μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων (Κ18) που φιλοξενείται στην Ιερουσαλήμ. H 17χρονη πρωταθλήτρια από τις Σέρρες, με ατομικό ρεκόρ στα 4.15μ. από τις 22 Ιουνίου, ξεπέρασε με το πρώτο άλμα τα 3.60μ., τα 3.75μ., τα 3.85μ., τα 3.95μ., ενώ ήταν η μόνη που ξεπέρασε τα 4.00μ. και συγκεκριμένα τα 4.05μ. και να σφραγίσει τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο.

Η Τσέχα, Βικτ ριε Οντρόβα δοκίμασε μια φορά, χωρίς επιτυχία, στα 4.05μ. και με 3.95μ. πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ το χάλκινο κατέκτησε η Ελα Ουντένας από τη Σουηδία με 3.85μ. Η αθλήτρια με το καλύτερο ρεκόρ από τις φιναλίστ, η Γερμανίδα, Λίλι Σαμάνσκι με 4.21μ, έμεινε στα 3.75μ. Στον τελικό συμμετείχε και η Ευγενία-Μαρία Παναγιώτου, που με 3.60μ. κατέλαβε την 9η θέση. Η Τριανταφύλλου, αθλήτρια του Σάββα Κεφαλίδη, χάρισε στην εθνική ομάδα το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο πρωτάθλημα και το δεύτερο μετά το χάλκινο από τον Γιώργο Παπαναστασίου στη δισκοβολία.

Στον τελικό του τριπλούν αγοριών υπήρξε διπλή ελληνική παρουσία. Ο Γιώργος Γρέψιος με άλμα στα 14.97μ. κατέλαβε την 5η θέση και ο Αποστόλης Γρηγορίου ακολούθησε στην 6η με 14.87μ., αντίστοιχα. Ο Βούλγαρος Λάτσεζαρ Βάλτσεφ αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με 15.76μ. και ακολούθησαν οι: Νικολό Καναβάλε (Ιταλία) 15.45μ., Βασίλ Ρουσένοφ (Βουλγαρία) 15.18μ. και Αρντά Ουμούντς (Τουρκία) 15:12μ. Οι Χαρίτων Τάσσης, Βασίλης Κυριακίδης, Αντώνης Τζαμπίρης και Βλαδίμηρος Ανδρεάδης κατέλαβαν την έκτη θέση στον τελικό της μικτής σκυταλοδρομίας Ανδρών, ωστόσο λίγο αργότερα ακυρώθηκαν, καθώς η αλλαγή από τον δεύτερο στον τρίτο αθλητή έγινε εκτός τομέα.

Τον διήμερο αγώνα του στο δέκαθλο ολοκλήρωσε ο Νικόλας Αλεξόπουλος. Ο νεαρός συγκέντρωσε 5.592 β., επίδοση που του έδωσε την 18η θέση. Οι Χαρίτων Τάσσης, Βασίλης Κυριακίδης, Αντώνης Τζαμπίρης και Βλαδίμηρος Ανδρεάδης κατέλαβαν την έκτη θέση στον τελικό της μικτής σκυταλοδρομίας Ανδρών, ωστόσο λίγο αργότερα ακυρώθηκαν, καθώς η αλλαγή από τον δεύτερο στον τρίτο αθλητή έγινε εκτός τομέα. Από τους τελικούς της ημέρας στο πρωτάθλημα ξεχωρίζει η Άιλα Χάλμπεργκ από τη Σουηδία, η 15χρονη (γεννημένη τον Δεκέμβριο του 2006) έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μήκος, με ρεκόρ αγώνων στα 6.39μ.

