Τομ Κρουζ ηλικία: Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Top Gun: Maverick» έχει γενέθλια

Είναι η χρονιά του. Ο Τομ Κρουζ έκλεισε τα 60 του χρόνια με εισπράξεις ρεκόρ και διθυραμβικές κριτικές για το «Top Gun: Maverick». Ήταν μόλις 23 ετών όταν υποδύθηκε για πρώτη φορά τον Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ στο «Top Gun» του 1986. Η τελευταία του ταινία «τσέπωσε» ακόμα 30,5 εκατομμύρια δολάρια στις συνολικές πωλήσεις του, ένα κατόρθωμα σχεδόν ανήκουστο για μια ταινία στην πέμπτη εβδομάδα προβολής της. Σύμφωνα με το Variety, το Maverick έχει πλέον συγκεντρώσει 531 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά και έχει γίνει επίσης η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα της χρονιάς παγκοσμίως. Ο ηθοποιός που σημειώνει τεράστια επιτυχία, γιόρτασε τα γενέθλιά του στην συναυλία της Adele στο BST Hyde Park Festival και παραβρέθηκε επίσης και στο Grand Prix της M. Βρετανίας για να υποστηρίξει τον Λιούις Χάμιλτον, τον οποίο ο Κρουζ χαρακτήρισε «σπουδαίο φίλο», σύμφωνα με το ΕΤ.

Και εκείνος αγαπάει ιδιαίτερα, την ταχύτητα, τις μηχανές και είναι γνωστή η ικανότητα του να πιλοτάρει αεροπλάνα ή μαχητικά αεροσκάφη. Άλλωστε, πλέον πετάει μόνος του και ελικόπτερα, για να φτάσει στο σετ των γυρισμάτων. «Μερικές φορές τρέχω και κάποιες φορές, με σταματούν. Αλλά επίσης βρίσκομαι αρκετές φορές σε πίστες αγώνων», παραδέχεται σε αποκλειστική συνέντευξη για την ειδική έκδοση του Top Gun του PEOPLE, ο Τομ Κρουζ. «Ήταν μια τεράστια πρόκληση για μένα αυτή η ταινία. Συνεργαστήκαμε ακόμα και με το Ναυτικό και τον στρατό για να μπορούμε να γυρίσουμε την ταινία σωστά. Αφού θέλαμε να το κάνουμε, έπρεπε να πετάξουμε με F-18», είχε δηλώσει σε προηγούμενη συνέντευξή του για το «Top Gun: Maverick».

