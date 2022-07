Μπόρις Τζόνσον – πρόταση μομφής: Παραίτηση ζητούν οι Βρετανοί υπουργοί

Μια σειρά από κορυφαίους υπουργούς, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Οικονομικών που όρισε μόλις χθες, πέρασαν την Τετάρτη το κατώφλι της Ντάουνινγκ Στριτ ζητώντας από τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί. Ο Ναντίμ Ζαχάουι, υπουργός Οικονομικών, ο υπουργός Ουαλίας Σάιμον Χαρτ, ο Βόρειας Ιρλανδίας Μπράντον Λιούις και ο Μεταφορών Γκραντ Σαπς, ένα πρόσωπο που θεωρείται πολιτικά πιστό στον Τζόνσον, ήταν μεταξύ των συνεργατών που πιέζουν για παραίτηση. Το ίδιο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το Politico, και η Μισέλ Ντόνελαν, η επίσης νεοδιορισμένη υπουργός Παιδείας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ζαχάουι που διορίστηκε υπουργός Οικονομικών χθες το βράδυ, την ώρα που ξεκινούσε η χιονοστιβάδα παραιτήσεων υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης, έδωσε τη πλήρη στήριξή του στον Τζόνσον. Αλλά, παρά το κύμα παραιτήσεων, οι οποίες ξεπέρασαν τις 30 μέσα σε μόλις μία ημέρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός δηλώνει ότι δεν θα παραιτηθεί και θα συνεχίσει. Σε βουλευτές είπε ότι δεν θα σχολιάσει τα δραματικά γεγονότα. Θεσμικός σύμμαχος η απόφαση να μην αλλάξουν οι κανόνες και έτσι να προστατευθεί από μια πιθανή πρόταση μομφής για τους επόμενους μήνες – είναι όμως πολύ πιθανόν ο πολιτικός βίος της βρετανικής κυβέρνησης να μην είναι τόσο μακρύς.

Cabinet ministers send chief whip to Number 10 to tell Boris Johnson to quit https://t.co/jmT5ntxFMt

— Sky News (@SkyNews) July 6, 2022