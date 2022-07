“Καρχαρίας” Τουρκία: Η στιγμή που λουόμενος αντιστέκεται με… σφουγγαρίστρα

Πώς θα μπορούσε κάποιος να διώξει μία… κατσαρίδα; Με μια παντόφλα ίσως. Έναν… καρχαρία; Σίγουρα όχι με μία σφουγγαρίστρα, όπως έκανε ένας άντρας στην Τουρκία. Ένα βίντεο, κατέγραψε την στιγμή όπου ένας «καρχαρίας» φαίνεται να κολυμπά προς μια παραλία γεμάτη παιδιά στον δημοφιλή τουριστικό προορισμό Μαρμαρίδα της Τουρκίας. Οι κολυμβητές φοβήθηκαν μάλιστα πως επρόκειτο για καρχαρία, καθώς φαίνεται ένα σκούρο πτερύγιο να προεξέχει καθώς κάνει κύκλους γύρω από ντόπιους και τουρίστες που στέκονται στα ρηχά νερά. Τι κάνει λοιπόν ένας γενναίος κολυμβητής; Πλησιάζει τον «καρχαρία» και αρχίζει να τον χτυπάει στο κεφάλι με μια σφουγγαρίστρα για να τον τρομάξει. Μετά από μερικά χτυπήματα, το πλάσμα φαίνεται να κολυμπά προς την άλλη κατεύθυνση μακριά από τα πλήθη.

Οι αρχές πάντως στη Μαρμαρίδα επιβεβαίωσαν αργότερα πως δεν επρόκειτο για καρχαρία και αστειεύτηκαν με τον άνδρα που το πλησίασε με μια σφουγγαρίστρα. Όπως είπαν χαρακτηριστικά: «Το ψάρι που εθεάθη στην δημόσια παραλία και θεωρήθηκε καρχαρίας ήταν μια μεσογειακή ζαργάνα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για ένα ακίνδυνο ζώο. Γι’ αυτό δεν χρειάζεται να παίρνετε μαζί σας σφουγγαρίστρα όταν μπαίνετε στη θάλασσα». Πάντως, αν και δεν ήταν καρχαρίας σε αυτή την περίπτωση, η Μεσόγειος λέγεται ότι φιλοξενεί 47 διαφορετικά είδη καρχαριών – μεταξύ των οποίων ο μπλε καρχαρίας, ο μεγάλος σφυροκέφαλος και ο μεγάλος λευκός καρχαρίας.

Η είδηση έρχεται μετά το κλείσιμο αρκετών παραλιών στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας της Αιγύπτου αφότου δύο γυναίκες σκοτώθηκαν σε διαφορετικές επιθέσεις καρχαριών σε απόσταση 600 μέτρων η μία από την άλλη.

📹| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens "by hitting its head with a floor mop". pic.twitter.com/xlwRohbsD4

— EHA News (@eha_news) July 4, 2022