Ιλινόις πυροβολισμοί: Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες

Με αίμα βάφτηκε παρέλαση για την 4η Ιουλίου στο Ιλινόι των ΗΠΑ τη Δευτέρα, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά του πλήθους, σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 άτομα. Από τους πυροβολισμούς στην παρέλαση του Χάιλαντ Παρκ, μια ήσυχη κοινότητα στα προάστια του Σικάγου, τραυματίστηκαν επίσης 24 άνθρωποι, ενώ εκατοντάδες παρευρισκόμενοι έτρεξαν πανικόβλητοι για να σωθούν, αφήνοντας πίσω τους καροτσάκια και άλλα αντικείμενα.

Hundreds of empty lawn chairs, strollers and trolleys lining the abandoned Highland Park parade route. Drinks, blankets, balloons left behind. Eerie and surreal. pic.twitter.com/pDzSNrXfgR — Jake Sheridan (@JakeSheridan_) July 4, 2022

Extensive search underway for shooter(s) in Highland Park. @cbschicago pic.twitter.com/wBfie1WIoK — Charlie De Mar (@CharlieDeMar) July 4, 2022

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη, που διαφεύγει και θεωρείται ακόμη «ενεργός», όπως ανέφερε εκπρόσωπος των αρχών σε συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο ένοπλος πυροβολούσε από κάποια ταράτσα. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι κρατάει ομήρους ή ότι έχει ταμπουρωθεί κάπου. Με βάση την περιγραφή που έδωσαν οι αρχές, ο ύποπτος είναι λευκός, ηλικίας 18-20 ετών, και θεωρείται «ένοπλος και επικίνδυνος».

My video.. I was at #Highland Park parade.. Terrified people fleeing July 4th parade when shooting started. pic.twitter.com/DSe0NJOuem — Lynn Sweet (@lynnsweet) July 4, 2022

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, έχει βρεθεί και εξετάζεται ένα τουφέκι. Η αστυνομία του Χάιλαντ Παρκ κάλεσε τους πολίτες να μην πλησιάζουν στην περιοχή όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί και όσους βρίσκονταν ήδη εκεί να διαλυθούν. Η παρέλαση διεκόπη ξαφνικά, όταν ακούστηκαν πυρά, μόλις 10 λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει, στις 10 το πρωί τοπική ώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να καλυφθούν, ανέφερε η εφημερίδα «Chicago Sun-Times».

Η δήμαρχος του Χάιλαντ Παρκ κάλεσε όλους τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, να τηλεφωνήσουν στους δικούς τους ανθρώπους και να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλείς. Στις έρευνες μετέχουν πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του FBI. Η αστυνομία ζήτησε από όσους πολίτες έχουν στη διάθεσή τους κάποιο βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών να το θέσουν στη διάθεση των αρχών. Πολλοί αυτήκοοι μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν πολλούς πυροβολισμούς, με έναν από αυτούς να κάνει λόγο για περισσότερους από 20.