Ανοικοδόμηση Ουκρανίας: “Να πληρώσουν οι πλούσιοι Ρώσοι”

Το κόστος της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή μπορεί να φτάσει τα 750 δισεκατομμύρια δολάρια. «Οι πλούσιοι Ρώσοι θα πρέπει να βοηθήσουν στην κάλυψη αυτού του κόστους», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμίγκαλ. «Πιστεύουμε ότι η βασική πηγή ανάκαμψης θα πρέπει να είναι τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας και των Ρώσων ολιγαρχών», είπε σε διάσκεψη στην ελβετική πόλη Λουγκάνο, αναφερόμενος σε εκτιμήσεις ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε αξία ύψους 300-500 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι ρωσικές αρχές εξαπέλυσαν αυτόν τον αιματηρό πόλεμο. Προκάλεσαν αυτή τη μαζική καταστροφή και πρέπει να λογοδοτήσουν γι’ αυτό», είπε. Μιλώντας επίσης στη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκαθιδρύσει μια κεντρική πλατφόρμα για να συντονίσει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης και επίσης να βοηθήσει στην ενίσχυση του καθεστώτος της Ουκρανίας ως υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ.

Yesterday in Irpin, I saw first-hand the brutality of Putin’s war. It reinforced two things I believe strongly: Ukraine must win this war and we must never allow it to happen again. pic.twitter.com/bpjSEiAHMh — Anders Fogh Rasmussen (@AndersFoghR) July 2, 2022

«Στόχος του Κρεμλίνου είναι η στρατιωτική, πολιτική και οικονομική καταστροφή της Ουκρανίας»

«Από την αρχή του πολέμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει περίπου 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική στήριξη», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. «Και… θα έρθουν περισσότερα. Θα εμπλακούμε ουσιαστικά στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανασυγκρότηση». Μετά από χρόνια στενής συνεργασίας με την Ουκρανία, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρώπη έχει ιδιαίτερη ευθύνη και στρατηγικό συμφέρον να τη βοηθήσει.

«Στόχος του Κρεμλίνου είναι η στρατιωτική, πολιτική και οικονομική καταστροφή της Ουκρανίας», είπε. «Θέλουν να υπονομεύσουν την ίδια την ύπαρξη της Ουκρανίας ως κράτους. Δεν μπορούμε και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό».

"Ukraine's recovery is not a local project, not a project of one nation, but it is a joint task of the whole democratic world, of all countries that can say about themselves that they are civilized." President of 🇺🇦 Volodymyr Zelenskyy stated this during the opening of #URC2022. pic.twitter.com/75ZDe6xYja — UkraineInvest (@UAInvestTeam) July 4, 2022

Η πλατφόρμα της Κομισιόν για την Ουκρανία

Η πλατφόρμα αυτή θα χαρτογραφήσει τις επενδυτικές ανάγκες και θα διοχετεύσει πόρους, σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Θα συγκεντρώσει χώρες, τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο βραχίονας δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει μια δομή χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τις προσπάθειες ανοικοδόμησης. «Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας είναι το κοινό καθήκον όλου του δημοκρατικού κόσμου» και «η πιο σημαντική συμβολή στην ειρήνη στον κόσμο», δήλωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας που μεταδόθηκε μέσω βίντεο.

Η Ρωσία πρέπει να βοηθήσει να πληρώσει για τις ζημιές που προκάλεσε στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του «φρικτού πολέμου» της, ενώ το Κίεβο χρειάζεται επίσης βοήθεια για να αναζωογονήσει την πληγείσα οικονομία του, δήλωσε από την πλευρά της στο Reuters η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας. «Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για αυτόν τον φρικτό πόλεμο», είπε ο Τρας στο περιθώριο της διάσκεψης στο Λουγκάνο. «Εξετάζουμε επιλογές για την ανάπτυξη ρωσικών περιουσιακών στοιχείων». Η Βρετανία εξετάζει νομοθεσία για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τον πόλεμο, τόνισε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ.