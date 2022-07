29χρονη με αμνησία: Η νεαρή που δεν θυμάται τα τελευταία 23 χρόνια της ζωής της

Μια κοπέλα που πάσχει από αμνησία, ξυπνάει τακτικά και δεν θυμάται τίποτα, νομίζοντας ότι είναι και πάλι έξι ετών. Η 29χρονη Chloe Barnard, ξεχνάει τα τελευταία 23 χρόνια της ζωής της και μάλιστα πιστεύει ότι ο αρραβωνιαστικός της είναι απαγωγέας και ο σύντροφός της πρέπει να της υπενθυμίζει κάθε μέρα ποιος είναι. Έχει μια σπάνια εγκεφαλική πάθηση, που πιστεύεται ότι προκλήθηκε από εγκεφαλικό επεισόδιο. Το πόσα πράγματα ξεχνάει αλλάζει κάθε φορά. Μερικές φορές νομίζει ότι είναι έφηβη και αποκαλεί τον σύντροφό της, τον 39χρονο James, παιδόφιλο. Η Chloe, από το Melton Mowbray του Leicestershire, μερικές φορές τον απειλεί ακόμη και με ένα κλειδί, αλλά με κάποιο τρόπο εκείνος καταφέρνει να την κρατάει ήρεμη μέχρι να επιστρέψουν οι αναμνήσεις της κάθε μέρα.

«Μπορεί να επιστρέψω σε οποιαδήποτε ηλικία. Έχω επιστρέψει στην ηλικία των έξι ετών. Αυτό ήταν τρομακτικό. Ένα βράδυ, εγώ και ο James είχαμε έναν μικρό καβγά, και είχα πάει για ύπνο επειδή ήμουν θυμωμένη μαζί του και κάτι με ξύπνησε. Κατέβηκα κάτω και υπήρχε μια σκάλα, δεν αναγνώρισα το σπίτι αλλά σκέφτηκα ‘πρέπει να είναι δικό μου γιατί υπάρχει σκάλα και είμαι μόνο έξι’. Ο σύντροφός μου ήταν στον καναπέ με τον σκύλο, ο οποίος δεν ήξερα ότι ήταν δικός μου. Κάθισα στις σκάλες και είπα ‘ποιος είσαι εσύ και ποιος είναι ο σκύλος; Θέλω τη μαμά μου και τον μπαμπά μου».

«Ήξερε τι να κάνει και να μην πανικοβληθεί. Με πήγε πάλι επάνω και μπήκε στο κρεβάτι εντελώς γυμνός και μου είπε να μπω στο κρεβάτι. Του είπα ότι δεν θα έμπαινα στο κρεβάτι με έναν παιδεραστή και ότι θέλω τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Στεκόμουν εκεί με το αρκουδάκι της γιαγιάς μου. Προσπάθησα να τηλεφωνήσω στην αστυνομία αλλά μου πήρε το τηλέφωνο. Δεν ήθελα να με αγγίξει. Πήρα ένα κλειδί για να ξέρω ότι θα μπορούσα να του κάνω κακό αν χρειαζόταν». «Με ρώτησε τι θα έκανα με αυτό και του είπα ότι αν με πλησίαζε, θα τον χτυπούσα με αυτό και ότι ήθελα τη μαμά και τον μπαμπά μου. Με ηρέμησε και μου είπε ‘ξέρω τη μαμά και τον μπαμπά σου’.

Τους τηλεφωνήσαμε και εξήγησαν και όταν ξύπνησα το επόμενο πρωί, ήμουν εντελώς καλά. Μια άλλη φορά επέστρεψα στα 16 μου. Ξύπνησα και ρώτησα τον Τζέιμς ποιος ήταν και ήξερε ότι είχα ένα επεισόδιο. Με πήγε στη δουλειά με το φορτηγό του για να μη με αφήσει σε ένα σπίτι χωρίς να ξέρω πού ήμουν. Ρώτησα αν η μαμά και ο μπαμπάς μου ήξεραν ότι ήμουν μαζί του και του ζήτησα να τους τηλεφωνήσει και η μαμά μου, μου είπε ότι αγαπιόμαστε και ότι είμαστε αρραβωνιασμένοι.

Ήθελα να την πιστέψω, αλλά δεν το έκανα και ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Του είπα ότι ήθελα να πάω τουαλέτα και έτσι σταματήσαμε κάπου. Ήμουν στην ουρά για την τουαλέτα και κοίταζα το προσωπικό πίσω από τα ταμεία για να τραβήξω την προσοχή τους χωρίς να το κάνω εμφανές στον Τζέιμς. Ήθελα να καλέσουν την αστυνομία. Νόμιζα ότι με απήγαγε. Ένα μέλος του προσωπικού με ρώτησε αν ήμουν καλά και είπα ότι δεν ήμουν σίγουρη και ότι ήρθα με ένα φορτηγό και δεν ήξερα τον οδηγό, αλλά η μαμά μου είπε ότι είναι εντάξει, αλλά δεν ήξερα τι να κάνω.

Προσφέρθηκαν να καλέσουν την αστυνομία αλλά δεν ήθελα να τον βάλω σε μπελάδες γιατί η μαμά μου, μου είπε ότι ήταν εντάξει. Γύρισα πίσω στο φορτηγό και πήγα για ύπνο και όταν συνήλθα, ήμουν 19 ετών, δηλαδή ένα χρόνο που γνώριζα τον James. Ήξερα ποιος ήταν, αλλά νόμιζα ότι δούλευε σε ένα ξυλουργείο. Γνώριζα ότι είχαμε σχέση, αλλά αναρωτήθηκα γιατί ήμασταν σε ένα φορτηγό και μου είπε απλά ‘έχεις ζαλάδα’, γιατί έτσι τις αποκαλεί. Κοιμήθηκα ξανά και όταν ξύπνησα ήμουν μια χαρά».

Η Chloe έχει ένα επεισόδιο κάθε δύο μήνες, το οποίο συνήθως προκαλείται από το άγχος ή την έλλειψη ύπνου, αλλά οι γιατροί υποψιάζονται ότι μπορεί να συνδέεται με ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε όταν ήταν 19 ετών. Η διάγνωση έγινε το 2018 μετά από μια βόλτα στην παμπ με τον James, όταν ξαφνικά δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τον αρραβωνιαστικό της παρά το γεγονός ότι είχαν πενταετή σχέση. Είχε ξεχάσει επίσης πώς να οδηγεί και υπέθεσε ότι ήταν ακόμα με τον πρώην της.

«Ήπιαμε ένα ποτό, πήγα στην τουαλέτα, επέστρεψα και νόμιζα ότι ήμουν εκεί με τον πατέρα μου, επειδή δεν αναγνώριζα τα άλλα δύο άτομα. Απλά το δέχτηκα. Νόμιζα ότι ήταν φίλος του πατέρα μου ή κάποιος από τη δουλειά. Δεν αναγνώρισα καθόλου τον αρραβωνιαστικό μου. Ήπιαμε, αποφασίσαμε να φύγουμε, ο μπαμπάς μου μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και έφυγε και εγώ αναρωτιόμουν τι συνέβαινε. Ο σύντροφός μου, τον οποίο δεν αναγνώρισα, με ρώτησε αν θα έμπαινα στο αυτοκίνητο, είπα εντάξει, αλλά νόμιζα ότι ο μπαμπάς μου με είχε δώσει σε κάποιον προαγωγό. Σκέφτηκα ότι αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο για μένα και ένα νέο επίπεδο για τον πατέρα μου. Μπήκα στην πλευρά του συνοδηγού και ο τύπος είπε ότι έπρεπε να οδηγήσω εγώ γιατί δεν είχα πιει σχεδόν καθόλου. Σκέφτηκα ότι ήταν τόσο αγενής, αλλά μπήκα στη θέση του οδηγού και δεν ήξερα πώς να οδηγήσω.

Με ρώτησε αν επρόκειτο να βάλω μπρος το αυτοκίνητο και του είπα ότι δεν οδηγώ. Είχα περάσει τις εξετάσεις μου τον προηγούμενο χρόνο, αλλά δεν είχα καμία γνώση. Με ρώτησε αν ήξερα ποιος ήταν και του απάντησα ότι δεν ήξερα και μου είπε ότι ήταν ο σύντροφός μου. Του είπα ότι δεν ήταν και ότι είχα σύντροφο γιατί νόμιζα ότι ήμουν με τον πρώην μου, οπότε βγήκε από το αυτοκίνητο και κλειδώθηκα μέσα ενώ τηλεφωνούσα στη μαμά μου. Η μαμά μου, μου εξηγούσε ότι ήταν ο σύντροφός μου. Ήρθε να με πάρει, ανησυχούσε ότι είχα πάθει κι άλλο εγκεφαλικό». Η Chloe πιστεύει ότι η κούραση και το άγχος παίζουν μεγάλο ρόλο, γι’ αυτό προσπαθεί να κοιμάται πολύ και να παραμένει όσο το δυνατόν πιο ήρεμη, αλλά θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε επεισόδιο ανά πάσα στιγμή.

A woman has such bad amnesia that she regularly wakes up thinking she is six again – forgetting all her memories and even thinking her fiance is a kidnapper. Chloe Barnard can wake up next to her fiancé not knowing who he is or where she is because of a rare brain condition. pic.twitter.com/nffpSnQYeb

— LeicestershireLive (@leicslive) June 27, 2022