Ruja Ignatova FBI: Στους 10 πλέον καταζητούμενους η «Cryptoqueen»

Στη λίστα του FBI με τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες βρίσκεται πλέον η Ruja Ignatova, η γυναίκα που έγινε γνωστή ως «Cryptoqueen», καθώς κατηγορείται ότι εξαπάτησε εκατομμύρια επενδυτές. Η Γερμανίδα πολίτης που ζούσε στη Βουλγαρία κατηγορείται ότι μέσα από την εταιρεία κρυπτονομισμάτων OneCoin που ίδρυσε, απέσπασε με απάτη τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αγνοείται από το 2017, όταν εθεάθη για τελευταία φορά να επιβιβάζεται σε πτήση από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική γυναίκα στη λίστα με τους 10 πλέον καταζητούμενους του FBI. Οι αμερικανικές Αρχές δήλωσαν ότι η Ignatova ήταν ο εγκέφαλος πίσω από το OneCoin, το οποίο χαρακτηρίζουν ως μια από τις μεγαλύτερες απάτες τύπου πυραμίδας στην ιστορία.

Ενώ η Ignatova ισχυρίστηκε ότι το OneCoin στηριζόταν στο blockchain, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε καν. «Η Ignatova είχε ένα εξαιρετικό βιογραφικό, φέρεται να σπούδασε νομικά στην Οξφόρδη και να εργαζόταν στη McKinsey, αλλά τώρα βρίσκεται δίπλα-δίπλα στη λίστα του top 10 με ηγέτες καρτέλ, απαγωγείς και δολοφόνους», είπε ο εισαγγελέας Ντέμιαν Γουίλιαμς. Οι ΗΠΑ την κατηγορούν για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, ενώ το FBI προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων σε όποιον έχει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή της.

