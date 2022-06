Εκτέλεση 20χρονης ΗΠΑ: Σοκ στο Μανχάταν

Μία 20χρονη γυναίκα που έσπρωχνε το καροτσάκι του μωρού της σε δρόμο της Νέας Υόρκης δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι και σκοτώθηκε χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης αυτής των ΗΠΑ. Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Το παιδί της είναι σώο και αβλαβές, πρόσθεσε η αστυνομία. Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία, στο Άπερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν, ο δήμαρχος της πόλης Έρικ Άνταμς ζήτησε τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό του δράστη. «Θα βρούμε τον άνθρωπο που ευθύνεται για αυτό το φρικτό έγκλημα. Θα τον βρούμε και θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη», τόνισε.

#BREAKING Woman shot in head & killed on East 95th Street between Lexington Ave & 3rd Avenue NYPD says she was pushing her baby in stroller when man shot her. Appears to be domestic…. Not random. @NYCMayor on scene. Having news conf shortly #nyc #nypd #crime #guns pic.twitter.com/K6wQJeyaKq

Η γυναίκα δέχθηκε έναν πυροβολισμό στο κεφάλι από έναν ένοπλο ντυμένο στα μαύρα, ο οποίος την πλησίασε από πίσω. Προς το παρόν δεν έχουν συλληφθεί ύποπτοι. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά επιθέσεων, πολλές από τις οποίες ήταν τυχαίες, εναντίον ανθρώπων σε δρόμους και το μετρό της Νέας Υόρκης. Στο μεταξύ σήμερα οι βουλευτές της πολιτείας της Νέας Υόρκης θα συνεδριάσουν εκτάκτως προκειμένου να χαλαρώσουν τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή, έπειτα από τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.Την προηγούμενη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο, με ψήφους 6 έναντι 3, έκρινε αντισυνταγματικό έναν νόμο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης που περιόριζε το δικαίωμα των πολιτών να φέρουν κρυμμένα όπλα σε δημόσιους χώρους. Έδωσε κατά συνέπεια το δικαίωμα στους Νεοϋορκέζους να βγαίνουν οπλισμένοι από το σπίτι τους.

The last paragraph of Justice Breyer's dissent when Clarence Thomas rewrote New York's gun laws last week.

A 20-year-old woman was shot in the head and killed while pushing a three-month-old baby in a stroller on the Upper East Side of Manhattan tonight. pic.twitter.com/gyaHFZ0v7r

— The Daily Edge (@TheDailyEdge) June 30, 2022