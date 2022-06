Σύνοδος ΝΑΤΟ – Ερντογάν: Κουβέντα για νησιά και Αιγαίο, παρά τις απειλές

Παρά τους «βρυχηθμούς» των περασμένων ημερών, ο Τούρκος πρόεδρος δεν ήγειρε το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών στην παρέμβασή του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικέντρωσε την ολιγόλεπτη παρέμβασή του στην ατζέντα της Συνόδου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως ο Τούρκος πρόεδρος δεν θα αναφερθεί στο εν λόγω ζήτημα σε άλλο χρόνο.

Ι had a brief social encounter with #Turkey President @RTErdogan & FM @MevlutCavusoglu together with counterparts 🇱🇹@GLandsbergis, 🇵🇱@RauZbigniew & 🇵🇹@JoaoCravinho ahead of the opening session of today's #NATOSummit in #Madrid. pic.twitter.com/WJ1DR97nDy

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 29, 2022