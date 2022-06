Τζον Λένον – Γιόκο Όνο: Η αποκάλυψη προσωπικής βοηθού για την ερωτική σχέση που είχαν

Ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο αποτέλεσαν ένα από τα πιο ιδιαίτερα και πολυσυζητημένα ζευγάρια της δεκαετίας των ‘60s. Παρόλα αυτά, η σχέση που είχαν εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συζήτησης, ακόμη και σήμερα. Η αποκάλυψη, μάλιστα, που έφερε στο φως το ντοκιμαντέρ «The Lost Weekend: A Love Story» για τη σχέση του Λένον με την προσωπική του βοηθό, έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση. Η «έκπληξη» της αποκάλυψης αυτής, ήταν το γεγονός ότι η σχέση του θρύλου των «Beatles» με την 22χρονη τότε, Μέι Πανγκ, ήταν επιθυμία της ίδιας της Γιόκο Όνο. Όπως αφηγείται η ίδια η Πανγκ στο ντοκιμαντέρ, είχε πολύ στενή σχέση με το ζευγάρι και την εμπιστεύονταν για τα πάντα. Όπως είπε, εκείνη πολλές φορές απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους και έκανε τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Συχνά φωτογραφιζόταν κιόλας για εξώφυλλα δίσκων ή έκανε φωνητικά σε τραγούδια.

Σύντομα ωστόσο, ήρθε η μέρα που θα γινόταν το τρίτο πρόσωπο στη σχέση τους. Όπως προκύπτει από την περιγραφή της Πανγκ στο ντοκιμαντέρ, ένα πρωί που έφτασε στο διαμέρισμά τους στο Μανχάταν, δέχτηκε μία πολύ περίεργη πρόταση από την εργοδότριά της: «Με πλησίασε στο γραφείο μου και μου είπε: “Ξέρεις εγώ και ο Τζον δεν τα πάμε πολύ καλά και σύντομα θα αρχίσει να βλέπει άλλα άτομα. Και ήθελα να σου ζητήσω να βγεις εσύ μαζί του, γιατί νομίζω χρειάζεται κάποια τόσο ευγενική όσο εσύ». Η Πανγκ εξομολογήθηκε ότι ήταν συνηθισμένη στις «περίεργες ιδέες» της Όνο, αλλά αυτό της φάνηκε ότι ξεπερνάει τα όρια και αρνήθηκε. Αργότερα όμως, η Πανγκ παραδέχτηκε ότι η Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα είχε τον τρόπο της να πείθει τους ανθρώπους και, πολύ περισσότερο, «ένα αθώο παιδί», όπως περιέγραψε τον εαυτό της.

Η Όνο της είχε πει ότι ο Λένον την έβλεπε «σεξουαλικά ελκυστική» και προσπάθησε να την πείσει να το σκεφτεί. Πίστευε, λέει η Πανγκ, ότι θα μπορούσε να έχει τον έλεγχο πάνω σ’ αυτή τη σχέση, όμως υπολόγισε λάθος, αφού εκείνη και ο Λένον ερωτεύτηκαν και η Όνο έπρεπε να παλέψει για να τον κερδίσει πίσω.

