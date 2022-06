Πελόζι – σπρωξιά: Το βίντεο με τη μικρη που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, δέχθηκε τα «πυρά» μιας βουλευτού του Τέξας επειδή εμφανίστηκε να… σπρώχνει τη μικρή της κόρη κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης. Η πρόσφατα ορκισμένη βουλευτής Μάιρα Φλόρες εξέφρασε την ενόχλησή στα social media μετά την τελετή ορκωμοσίας της στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία η ίδια και η κόρη της πόζαραν μαζί με την Nάνσι Πελόζι. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter και σχολιάστηκε από πολλούς χρήστες η Πελόζι φαίνεται να απωθεί διακριτικά την κόρη της Φλόρες. Όπως ήταν φυσικό το βίντεο έχει γίνει viral και αρκετοί χρήστες το διαδίδουν τα social media.

«Είμαι τόσο περήφανη για τη δυνατή, όμορφη κόρη μου που δεν επέτρεψε σε αυτό να την επηρεάσει», δήλωσε η Ρεπουμπλικανή στους οπαδούς της στο Twitter την Κυριακή. «Συνέχισε να χαμογελά και να ποζάρει για τη φωτογραφία σαν βασίλισσα», πρόσθεσε η κ. Φλόρες. «Κανένα παιδί δεν πρέπει να σπρώχνεται στην άκρη για μια φωτογραφία», σημείωσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter. Η βουλευτή από το Τέξας ορκίστηκε από τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων την περασμένη εβδομάδα, γράφοντας ιστορία αφού έγινε η πρώτη μεξικανικής καταγωγής βουλευτής που υπηρετεί στη Βουλή. Πάντως, ο εκπρόσωπος της Νάνσι Πελόζι κατηγόρησε τη Δευτέρα τα μέσα ενημέρωσης ότι παραποιούν ένα βίντεο, ενώ όπου η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων φαίνεται να χαιρετά ευγενικά τα παιδιά

I am so proud of my strong, beautiful daughter for not allowing this to faze her. She continued to smile and pose for the picture like a Queen.

No child should be pushed to the side for a photo op. PERIOD!! https://t.co/TA50EntDoq

— Mayra Flores For Congress 🇺🇸🦅 (@MayraFlores2022) June 27, 2022