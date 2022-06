Μετανάστες νεκροί σε φορτηγό: Φρίκη με δεκάδες πτώματα

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο ρυμουλκό φορτηγού στο Τέξας, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος του Σαν Αντόνιο. «Παραλάβαμε μέχρι τώρα 46 πτώματα», είπε ο Τσαρλς Χουντ, διευκρινίζοντας ότι δεκαέξι παράτυποι μετανάστες –δώδεκα ενήλικοι και τέσσερα παιδιά– διακομίστηκαν σε νοσοκομεία έχοντας «τις αισθήσεις τους». Ανάμεσα στους νεκρούς, τόνισε ο κ. Χουντ, δεν υπάρχουν παιδιά, ωστόσο πολλά θύματα κατά τις πληροφορίες που έδωσε ήταν έφηβοι και νέοι. Φορτηγά όπως αυτό που βρέθηκε στο Σαν Αντόνιο, περίπου 240 χιλιόμετρα από τα σύνορα Μεξικού-ΗΠΑ, είναι συχνά μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν μετανάστες χωρίς χαρτιά που θέλουν να φθάσουν στο αμερικανικό όνειρο. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνο εγχείρημα: τα φορτηγά σπανίως έχουν κλιματιζόμενα ρυμουλκά και οι άνθρωποι που επιβιβάζονται σε αυτά κινδυνεύουν να υποστούν αφυδάτωση και ακόμη και να πεθάνουν.

«Οι ασθενείς που είδαμε έκαιγαν, είχαν θερμοπληξία, εξάντληση λόγω της ζέστης, και δεν υπήρχε ίχνος νερού στο ρυμουλκό», απαρίθμησε ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος του Σαν Αντόνιο. Η θερμοκρασία στο Σαν Αντόνιο έφθανε χθες τους 39,4° Κελσίου, με υψηλή υγρασία. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, οι άνδρες του βρέθηκαν μπροστά «σ’ έναν σωρό πτώματα».

Ο μεξικανός υπουργός Εξωτερικών Μαρσέλο Εμπράρδ μίλησε μέσω Twitter περί «τραγωδίας» στο Σαν Αντόνιο και πρόσθεσε πως ο γενικός πρόξενος της χώρας του στην αμερικανική μεγαλούπολη έσπευσε επιτόπου, παρότι δεν είναι «γνωστές οι εθνικότητες των θυμάτων», για να παράσχει συνδρομή εάν χρειαστεί. Αργότερα, σημείωσε μέσω του ίδιου ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης πως δύο από τους ανθρώπους που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία είναι Γουατεμαλτέκοι.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαν Αντόνιο Ουίλιαμ ΜακΜάνους έκανε λόγο για το χειρότερο συμβάν του είδους στην ιστορία της πόλης. Ανακοίνωσε πως τρία πρόσωπα έχουν συλληφθεί και διευκρίνισε πως η έρευνα για το τραγικό συμβάν θα διενεργηθεί από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ, άδραξε αμέσως την ευκαιρία που τού παρουσιάστηκε να επιρρίψει ευθύνες στον Δημοκρατικό πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν.

At least 46 migrants have been found dead in and around a tractor-trailer that was abandoned on the roadside outside San Antonio, Texas.

Local officials say 16 people have been transported to hospital alive and conscious — 12 adults and four childrenhttps://t.co/22j1IKYynG pic.twitter.com/NZPSR6WJVv

— AFP News Agency (@AFP) June 28, 2022