Χρυσούλα Ζαχαροπούλου καταγγελίες: Νέα μαρτυρία από ανήλικη για γυναικολογική βία

Στην εφημερίδα Libération μίλησε μια νεαρή κοπέλα και κατηγόρησε την υφυπουργό του Μακρόν Χρυσούλα Ζαχαροπούλου για γυναικολογική βία. Ας σημειωθεί ότι η 46χρονη Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, γυναικολόγος στο επάγγελμα, αποτελεί στόχο δύο καταγγελιών για βιασμό και μιας τρίτης καταγγελίας για βία από πρόσωπο υπεύθυνο μιας αποστολής δημόσιας υπηρεσίας.

Αναφέροντας ότι έμαθε για την ύπαρξη αυτών των καταγγελιών «μέσω του Τύπου», η Χρ. Ζαχαροπούλου δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένη και βαθιά πληγωμένη» και διαβεβαίωσε ότι ουδέποτε επέβαλε την παραμικρή εξέταση σε ουδεμία από τις ασθενείς της χωρίς να έχει τη συγκατάθεσή τους.

The French justice system has opened an investigation into the alleged rape of a Greek minister in the new French government, Chrysoula Zacharopoulou, the Paris prosecutor's office announced. pic.twitter.com/g1Pfnvhf28

