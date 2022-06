Επίθεση σε εμπορικό Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κέντρο γεμάτο κόσμο

Δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ της Πολτάβα της Ουκρανίας. Για μεγάλο αριθμό θυμάτων μιλούν οι Αρχές.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το σημείο να έχει πάρει ολοκληρωτικά φωτιά, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Προς το παρόν έχουν επιβεβαιωθεί δύο νεκροί, ενώ λόγος γίνεται για πάνω από 20 τραυματίες.

⚡️ Volodymyr Zelenskyy published a video of a fire in a shopping center in Kremenchug

"The occupiers launched a missile strike at shopping center. There were more than a thousand civilians. The mall is on fire, rescuers are extinguishing fire, number of victims is unimaginable." pic.twitter.com/Src2qh3Tdf

— NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2022