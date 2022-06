Τα πιο ακριβα κεράσια: Τιμή ρεκόρ για μια κασετίνα με σπάνια ποικιλία

Μια κασετίνα με τα ποιοτικά κι άρα πανάκριβα κεράσια του νομού Αομόρι της Ιαπωνίας, πουλήθηκαν σε τιμή ρεκόρ στην πρώτη δημοπρασία της σεζόν. Τα κεράσια της ποικιλίας Junoheart πουλήθηκαν στην τιμή των 600.000 γεν, κοινώς έναντι 4.100 ευρώ, στην αγορά του Χατσινόχε. Και καθώς το κάθε κουτί περιλαμβάνει 15 κεράσια -που αποκαλούνται Aomori Heartbeat, το κορυφαίο είδος της συγκεκριμένης ποικιλίας- σημαίνει πως το κάθε κεράσι κόστισε 280 ευρώ!

The heart-shaped cherries with the name of “Junoheart” will be in stores outside of Aomori (where they are produced) for the first time from the first half of July. The price for this 15 piece box (photo below) is 5000 yen (including shipping) online.https://t.co/BKh19mq6J2 pic.twitter.com/FWzemAwbiQ

