Ρωσικός χρυσός – G7: Οι δυνάμεις εντείνουν τις πιέσεις στη Μόσχα

Οι δυνάμεις της G7, οι οποίες επιδιώκουν να εντείνουν τις πιέσεις στη Μόσχα αντιδρώντας στην εισβολή της στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα, 1η ημέρα της Συνόδου Κορυφής τους στη Γερμανία, την πρόθεσή τους να απαγορεύσουν τις εισαγωγές ρωσικού χρυσού, οι οποίες θα αποκοπούν από την σημαντική αγορά του Λονδίνου. «Μαζί, η G7 θα ανακοινώσει ότι θα απαγορεύσουμε τον ρωσικό χρυσό, μια σημαντική πηγή εξαγωγών, η οποία θα στερήσει από τη Ρωσία δισεκατομμύρια δολάρια», ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών στον κόσμο σε πύργο στη Βαυαρία, στη νότια Γερμανία.

Εν αναμονή μιας συλλογικής ανακοίνωσης κατά την ολοκλήρωση της συνόδου την Τρίτη, η Βρετανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ιαπωνία ανακοίνωσαν ήδη σήμερα την επιβολή εμπάργκο στις εισαγωγές χρυσού που εξορύχθηκε πρόσφατα στη Ρωσία, χωρίς να βάλουν στο στόχαστρο αυτό που έχει ήδη πωληθεί. «Τα μέτρα αυτά θα πλήξουν άμεσα τους Ρώσους ολιγάρχες και θα επιτεθούν στην καρδιά της πολεμικής μηχανής του Πούτιν», σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Welcome to #Germany, @POTUS! Today President Biden arrived in #Bavaria for the upcoming @G7 summit. He was greeted by Consul General Tim Liston.#G7 #USinBavaria #G7GER pic.twitter.com/eJxQGWmjPc

— US Consulate Munich (@usconsmunich) June 25, 2022