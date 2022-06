Πρίγκιπας Κάρολος – λεφτά: Σκάνδαλο στη Βρετανία;

Εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά φέρεται να δέχτηκε ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Κάρολος, κατά τις συναντήσεις του με τον πρώην πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχ Χαμάντ μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ αλ-Θάνι. Τα χρήματα ανέρχονται συνολικά σε 3 εκατ. ευρώ, τα οποία ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου παρέλαβε σε βαλίτσα, ακόμη και σε σακούλα από ψώνια!

Ο Κάρολος παρέδωσε το ποσό σε βοηθούς του που φρόντισαν να περάσουν όλα τα χρήματα σε φιλανθρωπική οργάνωση, αφού τα μέτρησαν με το χέρι. Οι παραλαβές έγιναν το 2015 κατά τη διάρκεια κατ’ιδίαν συναντήσεων μεταξύ του Καρόλου και του αλ Θάνι στο Κλάρενς Χάους, αναφέρει ο Guardian σχετικά με ρεπορτάζ στους κυριακάτικους Times.

Η βρετανική εφημερίδα σημειώνει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Κάρολος ενήργησε παράνομα προσφέροντας κάτι σε αντάλλαγμα για τις δωρεές. Ωστόσο το επεισόδιο θέτει κάποια μάλλον εύλογα ερωτήματα σχετικά με την κρίση του και τη λήψη μεγάλων δωρεών από έναν ξένο πολιτικό παράγοντα και δισεκατομμυριούχο. Ο σεΐχης θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Έχει χαρακτηριστεί «ο άνθρωπος που αγόρασε το Λονδίνο» έπειτα από τις επενδύσεις του στη βρετανική πρωτεύουσα και την επιρροή του στο ταμείο που διαχειρίζεται το αποθεματικό του Κατάρ. Είναι επίσης ιδιοκτήτης της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Αλ Θάνι έχει παραδεχτεί ότι υπό την πρωθυπουργία του το Κατάρ «ίσως» χρηματοδότησε το συριακό παράρτημα της Αλ Κάιντα εν αγνοία του. Το Κλάρενς Χάους επισήμανε ότι «οι φιλανθρωπικές δωρεές που ελήφθησαν από τον σεΐχη διαβιβάστηκαν αμέσως σε ένα από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα του Πρίγκιπα που πραγματοποίησαν τον απαιτούμενο έλεγχο και μας διαβεβαίωσαν ότι ακολουθήθηκαν όλες οι σωστές διαδικασίες».

