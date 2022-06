Ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου: Γνωρίστε τον γλυκύτατο Happy Face

Με πανκ κόμμωση και τη γλώσσα του να κρέμεται μόνιμα από τη μουσούδα του, ο «Happy Face» αναδείχθηκε ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο γέρικος σκύλος, ένας κινεζικός λοφιοφόρος ηλικίας 17 ετών, κέρδισε την Παρασκευή το πρώτο βραβείο απέναντι σε άλλους εννέα διεκδικητές, στον ετήσιο διαγωνισμό που έχει γίνει θεσμός εδώ και δεκαετίες.

The doggy inner-beauty pageant was held Friday in California for the first time since the pandemic, with "Mr. Happy Face" snagging the title. Judges called him "adorable but ugly at the same time." You agree? pic.twitter.com/VDByGLz4Vb

Ο πρωταθλητής υιοθετήθηκε πέρυσι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, από την 41χρονη μουσικό Τζενέντα Μπενάλι στην Αριζόνα. Όπως είπε η ίδια, την είχαν προειδοποιήσει ότι πρόκειται για ένα ηλικιωμένο σκυλί με προβλήματα υγείας. «Το προσωπικό του κυνοκομείου προσπάθησε να με προετοιμάσει για αυτό που θα έβλεπα. Είδα ένα πλάσμα που ήταν όντως ηλικιωμένο, χρειαζόταν μια δεύτερη ευκαιρία και άξιζε να το αγαπήσουν», δήλωσε η περήφανη ιδιοκτήτρια.

1. Don't judge him too harshly, he's still a very good boy. Meet Mr Happy Face, the 17-year-old pooch who's been declared the world's ugliest dog. 🐶

📸: @AFP pic.twitter.com/YIZMxccfi6

