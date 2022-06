Ισπανία – Μαρόκο μετανάστες: Σωροί από πτώματα και τραυματίες, εικόνες σοκ

Σε τουλάχιστον 23 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες ανέρχεται ο απολογισμός των επεισοδίων την Παρασκευή κατά την προσπάθεια εκατοντάδων μεταναστών να περάσουν τα σύνορα από το Μαρόκο προς την Ισπανία στην Μελίγια. Οι εικόνες και οι μαρτυρίες από το σημείο είναι συγκλονιστικές. Δεκάδες τραυματίες είναι σχεδόν ο ένας πάνω στον άλλο στο έδαφος, πολλοί αιμορραγούν, άλλοι είναι βαριά, κάποιοι δεν δείχνουν σημάδια ζωής. Ανάμεσά τους στέκονται Μαροκινοί αστυνομικοί. Ανθρωπιστικές οργανώσεις στο Μαρόκο καταγγέλλουν ότι οι τραυματίες έμειναν αβοήθητοι για ώρες με αποτέλεσμα πολλοί να πεθάνουν.

Hundreds of sub-Saharan Africans have broken through the border separating Spain’s 🇪🇸 Melilla enclave from Morocco 🇲🇦 and have now entered European territory. And another thing… where are the women, children, and elderly? pic.twitter.com/6fbvwZOtWO — Ultra Dante 🇺🇸 (@RealDante12) June 25, 2022

Photos of the dead and dying #migranten who wanted to storm #Melilla and the inhuman treatment by the #Moroccan police

This received little attention in the media Perhaps the shocking images will draw attention to the tragedy #Welcome_to_Morocco #Biden #Putin

#Maroc #EU pic.twitter.com/ekj2trRPbm — World News (@ne23614114) June 25, 2022

Οι αρχές του Μαρόκου υποστηρίζουν ότι οι μετανάστες επιχείρησαν να περάσουν τον φράχτη και να κατευθυνθούν στην Μελίγια. Εκεί, πάνω στον συνωστισμό, πολλοί ποδοπατήθηκαν ενώ άλλοι έπεσαν την ώρα που σκαρφάλωναν στον φράχτη, ο οποίος φυλάσσεται αυστηρά. Ωστόσο, δεν λείπουν οι επικρίσεις για τη υπερβολική βία. Βίντεο εμφανίζουν Μαροκινούς φρουρούς να τραβούν με τη βία τραυματίες ή να χτυπούν ανθρώπους που ήταν πεσμένοι καταγής.

Death toll in attempted mass crossing into Spain's 🇪🇸 Melilla enclave rises to 23 Here, a Moroccan 🇲🇦 officer can be seen beating visibly injured migrants w a baton as they lie writhing on the floor before a colleague proceeds to throw the limp body of another man onto the pile pic.twitter.com/EEZvbj5PY1 — Saad Abedine 🤬😷🤟🏼 (@SaadAbedine) June 25, 2022

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε τα γεγονότα «επίθεση στην εδαφική μας ακεραιότητα» και επέρριψε τις ευθύνες στους διακινητές των μεταναστών. Οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι μετανάστες είχαν ξύλα, μαχαίρια και οξύ με τα οποία επιτέθηκαν στους φύλακες. Την Παρασκευή περίπου 2.000 Αφρικανοί μετανάστες προσπάθησαν να περάσουν στην επικράτεια της Ισπανίας περνώντας τον φράχτη στη Μελίγια.

At least 23 refugees killed, dozens injured while trying to cross from Morocco 🇲🇦 into Spain's 🇪🇸 enclave of Melilla Human rights organizations accused the security forces of using indiscriminate force at the crossing, & have called for an investigation into the migrants' deaths https://t.co/brIFRItNk3 pic.twitter.com/CDKzj1Zsh9 — Saad Abedine 🤬😷🤟🏼 (@SaadAbedine) June 25, 2022

Η σύγκρουση με τους Ισπανούς φρουρούς κράτησε περίπου δύο ώρες και, τελικά, μόλις 100 κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα. Η απόπειρα να περάσουν οι μετανάστες τα σύνορα είναι η πρώτη από την απόφαση της Ισπανίας και του Μαρόκου να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία για τη φύλαξη των συνόρων, βελτιώνοντας τις όχι και τόσο καλές σχέσεις των δύο χωρών.