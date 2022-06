Μαντόνα – φιλί στο στόμα: Η βασίλισσα της ποπ θύμισε 2003

Τον μήνα του Pride γιόρτασε η Μαντόνα σε συναυλία στη Νέα Υόρκη, ερμηνεύοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως Hung Up, Vogue, Holiday, Material Girl και Ray of Light. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της μοιράστηκε τη σκηνή με την ράπερ Tokischa σε ρεμίξ του Hung Up. Κάποια στιγμή, η ράπερ γονάτισε και έβαλε το πρόσωπό της στον καβάλο της Μαντόνα, η οποία είπε αστειευόμενη, «είναι μια δύσκολη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει».

Στη συνέχεια, δε, αντάλλαξαν φιλί στο στόμα, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Rolling Stone, η Tokischa είναι από τις τραγουδίστριες-σύμβολα της σεξουαλικής ελευθερίας, που υποστηρίζουν το queer στοιχείο.

«Είμαι πολύ χυδαία στους στίχους μου και όλα όσα εκφράζω είναι πολύ αληθινά. Οι άνθρωποι ταυτίζονται με όλα αυτά», είχε πει σε συνέντευξή της.

Το φιλί της Μαντόνα με την Tokischa γύρισε τους θαυμαστές της χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στο 2003. Τότε, η ποπ σταρ φιληθηκε με την Μπρίτνει Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα.

Υπενθυμίζεται ότι Μαντόνα και Μπρίτνεϊ Σπίαρς επανέλαβαν, πρόσφατα, το θρυλικό φιλί τους με αφορμή τον γάμο της πρώτης.