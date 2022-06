Μπάιντεν για αμβλώσεις: «Γυναίκες θα μεγαλώνουν το παιδί του βιαστή τους»

Απογοητευμένος με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταργήσει το δικαίωμα στην άμβλωση, εμφανίστηκε ο Τζο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, έκανε έκτακτο διάγγελμα για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. «Τώρα με την κατάργηση της απόφασης, ας είμαστε ξεκάθαροι, η υγεία και η ζωή των γυναικών σε αυτό το έθνος βρίσκονται πλέον σε κίνδυνο», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Το δικαστήριο έκανε αυτό που δεν έχει ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν: να αφαιρέσει ρητά ένα συνταγματικό δικαίωμα που είναι τόσο θεμελιώδες για τόσους πολλούς Αμερικανούς».

«Η Αμερική γυρνάει πίσω 150 χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά. «Είναι μια λυπηρή μέρα για τη χώρα», σημείωσε. «Πολλές γυναίκες, θα αναγκάζονται να μεγαλώσουν το παιδί του βιαστή τους». πρόσθεσε μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζο Μπάιντεν εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδώσει εκτελεστικά διατάγματα και να υιοθετήσει άλλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Ήδη πάντως μια σειρά από πολιτείες των ΗΠΑ – με πρώτο το Μιζούρι – αρχίζουν να απαγορεύουν τις αμβλώσεις.

BREAKING: Pres. Biden on Supreme Court decision overturning Roe v. Wade: "It's a sad day for the court and for the country." https://t.co/oXPqb4Dg8M pic.twitter.com/EddQByvXKA — ABC News (@ABC) June 24, 2022

Πελόζι: «Οι Αμερικανίδες έχουν λιγότερες ελευθερίες από τις μητέρες τους»

Η εκπρόσωπος των Δημοκρατικών Νάνσι Πελόζι χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου ως το αποτέλεσμα των «ακραίων και σκοτεινών στόχων των Ρεπουμπλικανών να καταργήσουν το δικαίωμα των γυναικών να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις για την αναπαραγωγή». Η ίδια κατηγόρησε τον τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την πλειοψηφία των συντηρητικών δικαστών στο Ανώτατο Δικαστήριο, που «έδωσαν στις Αμερικανίδες λιγότερη ελευθερία από ό,τι είχαν οι μητέρες τους». Κατέληξε, δε, ότι οι Δημοκρατικοί θα συνεχίσουν να μάχονται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση.

Τραμπ: Επιστροφή των δικαιωμάτων τα οποία θα έπρεπε να είχαν δοθεί εδώ και πολύ καιρό

Ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, επαίνεσε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανατρέψει το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση. Ο Τραμπ είπε στο Fox News που παραδοσιακά αποτελεί δίαυλο των Ρεπουμπλικάνων ότι «είναι θέλημα Θεού». Και συνέχισε: «Πρόκειται για τήρηση του Συντάγματος και επιστροφή των δικαιωμάτων τα οποία θα έπρεπε να είχαν δοθεί εδώ και πολύ καιρό».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς θα μειωθεί η αντίδραση μεταξύ των υποστηρικτών του που είναι υπέρ της άμβλωσης, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Νομίζω ότι, τελικά, αυτό είναι κάτι που θα λειτουργήσει για όλους». Πρόσθεσε ότι, η απόφαση θα αφήσει το θέμα στις πολιτείες (των ΗΠΑ), «όπου πάντα ανήκε».

Δήμαρχος Νέας Υόρκης: «Ελάτε εδώ για άμβλωση»

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι η Πολιτεία του «καλωσορίζει» τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν άμβλωση, δεδομένου ότι εκεί δεν θα ισχύσει αυτή η απόφαση. «Η σημερινή απόφαση βάζει ζωές σε κίνδυνο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Reproductive care is health care. Abortion is health care. Today's decision puts lives at risk. Anyone looking for more information on abortion providers, payment support, and additional resources available can visit: https://t.co/1jloa0x08c — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) June 24, 2022

Συντηρητικός δικαστής θέτει θέμα αντισύλληψης και γάμου ομοφυλόφιλων

Ο πιο συντηρητικός δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, που ψήφισε υπέρ της κατάργησης, ο Clarence Thomas, στην αιτιολόγηση της απόφασής του θέτει ζήτημα… κατάργησης και άλλων νόμων, όπως για τον γάμο μεταξύ ομοφυλόφιλων.

Ο δικαστής αναφέρει ότι πρέπει να «επαναξιολογηθούν» παλαιότερες αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου: Περί της αντισύλληψης, περί του σοδομισμού και περί της νομιμοποίησης του γάμου των ομοφυλόφιλων.

Ομπάμα: Επίθεση στις βασικές ελευθερίες

Ο πρώην πρόεδρος με τους Δημοκρατικούς Μπάρακ Ομπάμα αναφέρει ότι σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο αντέστρεψε κεκτημένα 50 ετών, αλλά κατέστησε μια σημαντική προσωπική απόφαση σε αντικείμενο πολιτικής και ιδεολογίας, κάτι που αποτελεί επίθεση στις βασικές ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανών.

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans. — Barack Obama (@BarackObama) June 24, 2022

Χίλαρι Κλίντον: Βήμα προς τα πίσω για τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ και υποψήφια πρόεδρος της χώρας, Χίλαρι Κλίντον, έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter ότι «οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η απόφαση να κάνουν παιδί είναι μια από τις πιο ιερές αποφάσεις που υπάρχουν και ότι τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να παραμένουν μεταξύ των ασθενών και των γιατρών τους.

Η σημερινή γνωμοδότηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα περάσει στην ιστορία ως ένα βήμα προς τα πίσω για τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Most Americans believe the decision to have a child is one of the most sacred decisions there is, and that such decisions should remain between patients and their doctors. Today’s Supreme Court opinion will live in infamy as a step backward for women's rights and human rights. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 24, 2022

Πανηγυρίζει ο Μάικ Πενς: Διορθώθηκε ένα ιστορικό λάθος

Ο τέως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς από την πλευρά του χαιρέτισε τη σημερινή απόφαση, λέγοντας ότι «η ζωή νίκησε» και ότι χάρη στην απόφαση «διορθώθηκε ένα ιστορικό λάθος». «Το ΣΚΟΤΟΣ καταστρέφει την νομιμότητά του. Το Ανώτατο δικαστήριο σε μεγάλη κρίση νομιμότητας» έγραψε ο Ντέιβιντ Χογκ, παραθέτοντας και έναν πίνακα με τη φθίνουσα πορεία της εμπιστοσύνης των πολιτών στο Supreme Court.

«Απογοητευμένος» ο επικεφαλής του ΠΟΥ

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε πολύ απογοητευμένος από την απόφαση. «Είμαι πολύ απογοητευμένος, γιατί τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να προστατεύονται. Και θα περίμενα από την Αμερική να προστατεύσει αυτά τα δικαιώματα», δήλωσε στο Reuters ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στο περιθώριο συνόδου κορυφής της Κοινοπολιτείας στη Ρουάντα. Το ίδιο μήνυμα από την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία, η οποία ζητά «δράση» για την «προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες». «Δεν είσαι ελεύθερος αν δεν μπορείς να αποφασίσεις για το μέλλον σου. Η άμβλωση είναι ανθρώπινο δικαίωμα», επέμεινε.

Μπόρις Τζόνσον: «Μεγάλη οπισθοδρόμηση» η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για το δικαίωμα στην άμβλωση

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε «μεγάλη οπισθοδρόμηση» την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ. «Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Οφείλω να σας πω, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη οπισθοδρόμηση», είπε σε συνέντευξη Τύπου στο Κιγκάλι, όπου ο Βρετανός πρωθυπουργός συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής της Κοινοπολιτείας.

«Πάντα πίστευα στο δικαίωμα μιας γυναίκας στην επιλογή και εμμένω σε αυτή την άποψη και γι’ αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τους νόμους που το επιτρέπει», τόνισε ο Τζόνσον.