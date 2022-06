Αμβλώσεις ΗΠΑ: Έντονες αντιδράσεις για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταργήσει το δικαίωμα στην άμβλωση, κυρίως στους κόλπους των Δημοκρατικών. Χαρακτηριστικό είναι ότι έξω από το Δικαστήριο, από τη μία πλευρά οι διαδηλωτές κατά της άμβλωσης πανηγύριζαν, ενώ από την άλλη κυριαρχούσαν η απογοήτευση και τα δάκρυα.

Abortion rights advocates gather outside the Supreme Court on Friday morning after the 6-3 ruling was announced. https://t.co/MCP2vXPfbN pic.twitter.com/xU5ew6vGpJ — The Washington Post (@washingtonpost) June 24, 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζο Μπάιντεν εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδώσει εκτελεστικά διατάγματα και να υιοθετήσει άλλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

With Roe v. Wade overturned, abortion looks set to be banned in 22 states, but the fight for reproductive rights is far from over. pic.twitter.com/eq2sPBn84G — HuffPost (@HuffPost) June 24, 2022

Πελόζι: «Οι Αμερικανίδες έχουν λιγότερες ελευθερίες από τις μητέρες τους»

Η εκπρόσωπος των Δημοκρατικών Νάνσι Πελόζι χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου ως το αποτέλεσμα των «ακραίων και σκοτεινών στόχων των Ρεπουμπλικανών να καταργήσουν το δικαίωμα των γυναικών να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις για την αναπαραγωγή». Η ίδια κατηγόρησε τον τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την πλειοψηφία των συντηρητικών δικαστών στο Ανώτατο Δικαστήριο, που «έδωσαν στις Αμερικανίδες λιγότερη ελευθερία από ό,τι είχαν οι μητέρες τους». Κατέληξε, δε, ότι οι Δημοκρατικοί θα συνεχίσουν να μάχονται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλώση.

Δήμαρχος Νέας Υόρκης: «Ελάτε εδώ για άμβλωση»

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι η Πολιτεία του «καλωσορίζει» τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν άμβλωση, δεδομένου ότι εκεί δεν θα ισχύσει αυτή η απόφαση. «Η σημερινή απόφαση βάζει ζωές σε κίνδυνο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Reproductive care is health care. Abortion is health care. Today's decision puts lives at risk. Anyone looking for more information on abortion providers, payment support, and additional resources available can visit: https://t.co/1jloa0x08c — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) June 24, 2022

Συντηρητικός δικαστής θέτει θέμα… αντισύλληψης και γάμου ομοφυλόφιλων

Ο πιο συντηρητικός δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, που ψήφισε υπέρ της κατάργησης, ο Clarence Thomas, στην αιτιολόγηση της απόφασής του θέτει ζήτημα… κατάργησης και άλλων νόμων, όπως για τον γάμο μεταξύ ομοφυλόφιλων. Ο δικαστής αναφέρει ότι πρέπει να «επαναξιολογηθούν» παλαιότερες αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου: Περί της αντισύλληψης, περί του σοδομισμού και περί της νομιμοποίησης του γάμου των ομοφυλόφιλων.

Ομπάμα: Επίθεση στις βασικές ελευθερίες

Ο πρώην πρόεδρος με τους Δημοκρατικούς Μπάρακ Ομπάμα αναφέρει ότι σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο αντέστρεψε κεκτημένα 50 ετών, αλλά κατέστησε μια σημαντική προσωπική απόφαση σε αντικείμενο πολιτικής και ιδεολογίας, κάτι που αποτελεί επίθεση στις βασικές ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανών.

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans. — Barack Obama (@BarackObama) June 24, 2022

Πανηγυρίζει ο Μάικ Πενς: Διορθώθηκε ένα ιστορικό λάθος

Ο τέως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς από την πλευρά του χαιρέτισε τη σημερινή απόφαση, λέγοντας ότι «η ζωή νίκησε» και ότι χάρη στην απόφαση «διορθώθηκε ένα ιστορικό λάθος». «Το ΣΚΟΤΟΣ καταστρέφει την νομιμότητά του. Το Ανώτατο δικαστήριο σε μεγάλη κρίση νομιμότητας» έγραψε ο Ντέιβιντ Χογκ, παραθέτοντας και έναν πίνακα με τη φθίνουσα πορεία της εμπιστοσύνης των πολιτών στο Supreme Court.