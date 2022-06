Αντετοκούνμπο οικογένεια: Το πριν και το μετά σε τέσσερις φωτογραφίες

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε πάμφτωχος στα Σεπόλια και πλέον είναι από τους πιο πλούσιους αθλητές του κόσμου και πρωταθλητής του NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς. Αυτό το “τρελό” ταξίδι του Greek Freak καταγράφεται και στην ταινία “Rise” του Dinsey Plus, που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα σήμερα 24 Ιουνίου.

Ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όμως είχε την ευκαιρία να δει πρώτος την ταινία μαζί με την οικογένειά του και στη συνέχεια ανέβασε μία φωτογραφία στο twitter με το… πριν και το μετά. Από τα Σεπόλια στη Disney…

How it started…how it's going ,🙌🏾💚💙 pic.twitter.com/ao19l1PQHg

Ο Greek Freak πριν την πρεμιέρα της ταινίας για την ζωή του από την Walt Disney, ανήρτησε κι άλλη δημοσίευση, χρίζοντας πρωταγωνιστές άλλους αντί για τον ίδιο. Πιο συγκεκριμένα, σε φωτογραφίες που ανήρτησε στα social media, δείχνει τον ίδιο να ετοιμάζει τον… πρωτότοκο Λίαμ για το event, ενώ στην συνέχεια εμφανίζεται στην αγκαλιά του και ο μικρότερος της οικογενείας. «Ελπίζω να μπορέσω να γίνω τόσο καλός πατέρας για τους γιους μου, όσο ήταν και ο δικός μου για εμένα» ήταν το μήνυμά που τις συνόδευσε!

I hope I can be as good of a father to my sons as my dad was to me. pic.twitter.com/wWIGu8v4mX

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 23, 2022