Δεν της κάνουν έκτρωση: Αμερικανίδα τουρίστρια κινδυνεύει να πεθάνει στη Μάλτα

Έναν αδιανόητο εφιάλτη ζει ζευγάρι Αμερικανών που επέλεξε τη Μάλτα για λίγες μέρες διακοπών. Η ιστορία τους φέρνει στην επιφάνεια την προβληματική εμμονή ορισμένων χωρών να ορίζουν εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια για να επιτρέψουν την άμβλωση. Η Μάλτα, κράτος-μέλος της ΕΕ, έχει ίσως την πιο αυστηρή νομοθεσία στο θέμα των αμβλώσεων. Η Άντρεα και ο Τζέι δεν πίστευαν ποτέ ότι θα μπορούσαν να βρεθούνν σε αυτή την κατάσταση: προσεύχονταν να σταματήσει να χτυπά η καρδιά της κόρης τους πριν η Άντρεα εμφανίσει θανατηφόρα λοίμωξη. Το ζευγάρι, από τις ΗΠΑ, ήταν για διακοπές στη Μάλτα όταν η Άντρεα Προυντέντε, η οποία είναι έγκυος 16 εβδομάδων, άρχισε να χάνει αίμα. Οι γιατροί της είπαν ότι ο πλακούντας ήταν εν μέρει αποκολλημένος και η εγκυμοσύνη της δεν ήταν πλέον βιώσιμη. Αλλά η καρδιά του μωρού χτυπούσε ακόμα – και στη Μάλτα αυτό σημαίνει ότι από το νόμο οι γιατροί δεν μπορούν να τερματίσουν την εγκυμοσύνη.

Την περασμένη εβδομάδα, το ζευγάρι ήταν μπλοκαρισμένο σε δωμάτιο νοσοκομείου της Μάλτας περιμένοντας. “Καθόμαστε εδώ και καταλαβαίνουμε ότι αν φτάσει σε τοκετό φυσιολογικά, τότε το νοσοκομείο θα συμμετάσχει. Εάν η καρδιά του μωρού σταματήσει, θα βοηθήσουν σε αυτό. Αν δεν συμβεί αυτό, δεν θα κάνουν τίποτα”, είπε στο BBC ο σύντροφος της Άντρεα, Τζέι Γουήλντραϊερ. Ανησυχεί ότι η κατάσταση της Αντρέα μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα ανά πάσα στιγμή. “Με την αιμορραγία και τον διαχωρισμό του πλακούντα από τη μήτρα, με την πλήρη ρήξη της μεμβράνης και τον ομφάλιο λώρο του μωρού να προεξέχει μέσω του τραχήλου της μήτρας της Άντρεα, διατρέχει εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, αλλά όλα αυτά θα μπορούσαν να προληφθούν”, υποστηρίζει.

“Το μωρό δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα για να το αλλάξει αυτό. Την θέλαμε, την θέλουμε ακόμα, την αγαπάμε, ευχόμαστε να μπορούσε να επιβιώσει, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Και όχι μόνο βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που χάνουμε το μωρό που θέλαμε, αλλά το νοσοκομείο παρατείνει την έκθεση της Άντρεα σε κίνδυνο”, προσθέτει. Η μόνη ελπίδα για το ζευγάρι είναι να συμφωνηθεί – και να το αποδεχθούν οι αρχές της Μάλτας – μια επείγουσα ιατρική εκκένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που καλύπτεται από την ταξιδιωτική τους ασφάλεια.

Η αγωνία τους διαρκεί ήδη έξι μέρες. Ο Τζέι είπε στο BBC ότι τόσο αυτός όσο και η γυναίκα του έχουν εξαντληθεί. “Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να είχε γίνει σε δύο ώρες, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της Άντρεα και να μας επιτρέψει να θρηνήσουμε”.

“Αντίθετα, είναι αυτό το μακρόσυρτο πράγμα, όπου καταλήγεις με πραγματικά σκοτεινές σκέψεις, σκεπτόμενος πώς μπορεί να τελειώσει αυτό;” Το 2017, άλλη τουρίστρια είχε χρειαστεί να διακομιστεί επειγόντως στη Γαλλία από τη Μάλτα όταν εμφάνισε παρόμοιες επιπλοκές και η εγκυμοσύνη της έπαψε να είναι βιώσιμη.

“Οι γυναίκες εδώ σπάνια μιλούν ανοιχτά”, υποστηρίζει η Λάρα Ντιμίτριεβιτς, δικηγόρος, πρόεδρος του Ιδρύματος για τα Δικαιώματα των Γυναικών. “Η γενική πρακτική είναι ότι οι γιατροί είτε αφήνουν το σώμα να διώξει μόνο του το έμβρυο, είτε – αν η ασθενής αρρωστήσει πολύ και εμφανίσει σήψη – τότε θα επέμβουν για να σώσουν τη ζωή της μητέρας. Γνωρίζουμε ότι κατά μέσο όρο υπάρχουν δύο ή τρεις τέτοιες περιπτώσεις κάθε χρόνο, αλλά από όταν η Άντρεα βγήκε δημόσια με την ιστορία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχίσαμε να βλέπουμε πολλές περισσότερες γυναίκες να εμφανίζονται και να μοιράζονται την εμπειρία τους”.

Η Μαλτέζα δικηγόρος υποστηρίζει ότι ο νόμος πρέπει να αλλάξει γιατί μια πρακτική όπως αυτή δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο για την υγεία των γυναικών, είναι επίσης ψυχολογικό τραύμα για αυτές και τις οικογένειές τους.

