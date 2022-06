Σεισμός στο Αφγανιστάν: Μεγάλες καταστροφές και χιλιάδες νεκροί

Φονικός σεισμός 6,1 Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα το Αφγανιστάν. Ο τραγικός απολογισμός καταμετρά εκατοντάδες νεκρούς με τις τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1000 θύματα. «Ο απολογισμός έφθασε τους 1.000 νεκρούς και ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Οι άνθρωποι ανοίγουν τάφους, τον ένα μετά τον άλλο», αναφέρει ο επικεφαλής της υπηρεσίας Ενημέρωσης και Πολιτισμού της επαρχίας Πάκτικα, ο Μοχάμαντ Αμίν Χουζάιφα, σε μήνυμά του προς τον Τύπο.

Οι περισσότεροι θάνατοι εντοπίζονται στην επαρχία Πακτίκα, όπου 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 250 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο Μοχάμαντ Νάσιμ Χακάνι επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών των Ταλιμπάν. Φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατεστραμμένα σπίτια στους δρόμους ενός χωριού. Τοπικές πηγές από την επαρχία Πακτίκα ανέφεραν ότι λόγω του σεισμού σημειώθηκε κατολίσθηση.

We have got tragic reports from Paktika and Khost provinces due to last night’s #earthquake . Scores of civilians have lost their lives and home. Hundreds are injured. Rescue works are ongoing. #Afghanistan needs humanitarian aid and assistance from everyone. 😥🙏 pic.twitter.com/QdZbHFiUfI

At least 280 people were killed and hundreds more injured after a powerful earthquake hit southeastern Afghanistan, state media reports.

Victims were being airlifted by helicopters and treated in clinics https://t.co/UsYONDuMIj pic.twitter.com/VWGmoIHQCD

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 22, 2022