Μαϊάμι αεροπλάνο: Προσγείωση τρόμου, μαρτυρίες σοκ

Αεροσκάφος της Δομινικανής αεροπορικής εταιρείας που μετέφερε περισσότερους από 100 επιβάτες προσγειώθηκε επεισοδιακά τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Σύμφωνα με τη Daily Mail, δεν λειτούργησε ο μηχανισμός προσγείωσης με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να κάνει μια τρομακτική αναγκαστική προσγείωση. Το αεροσκάφος χτύπησε σε ένα μικρό κτίριο και έναν πύργο επικοινωνιών, ενώ γλίστρησε με την κοιλιά του στον διάδρομο προσγείωσης πριν τυλιχθεί στις φλόγες Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα. Το αεροπλάνο μετέφερε 126 επιβάτες και 11 μέλη του πληρώματος.

Video from the scene of the Red Air MD-82 accident at Miami International Airport. pic.twitter.com/z4KjXsLQje — No, the other side of your brain (@NotheOtherSide1) June 22, 2022

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε ότι το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους κατέρρευσε. Ήταν μέρος του στόλου της Red Air, μιας οικονομικής αεροπορικής εταιρείας που ιδρύθηκε πέρυσι στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες επιβατών στο αεροπλάνο στο Μαϊάμι που προσγειώθηκε με την κοιλιά

«Νόμιζα ότι θα πέθαινα, στην πραγματικότητα», δήλωσε η Πάολα Γκαρσία στο CBS Miami. «Υπήρχε ένας ηλικιωμένος άνδρας δίπλα μου και τον αγκάλιαζα. Ήταν φρικτό». «Χτυπούσαμε από τη μια πλευρά στην άλλη και όλα τα παράθυρα έμοιαζαν να έσπαγαν και μετά όλα ήταν μια χαρά. Τότε οι επιβάτες άρχισαν να τρέχουν και εγώ πήδηξα έξω και άρχισα να τρέχω γιατί προκλήθηκε και φωτιά». Πλάνα που τραβήχτηκαν από τον διάδρομο προσγείωσης έδειχναν τη μύτη του ασημένιου τζετ να έχει γίνει κομμάτια, ενώ μαύρος καπνός έβγαινε από το αριστερό φτερό του.

Βίντεο δείχνει τους επιβάτες να βγαίνουν τρέχοντας από την άτρακτο, ουρλιάζοντας. Άλλα πλάνα έδειχναν το αεροπλάνο να γλιστράει με την κοιλιά του στον διάδρομο προσγείωσης και στη συνέχεια να συγκρούεται με τον πύργο επικοινωνιών, ο οποίος τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο επιβάτης Balo Delgado δήλωσε ότι ο πανικός αντικαταστάθηκε γρήγορα από τη σιγουριά ότι θα σωθούν καθώς είδε τα πυροσβεστικά συνεργεία να ρίχνουν νερό.

🚨#BREAKING: Aircraft catches fire as its landing gear collapsed 📌#Miami l #Florida Multiple Emergency crews are currently at the scene as Red Air aircraft catches fire as its landing gear collapsed after landing at Miami International Airport All passengers been evacuated pic.twitter.com/3D8Ioak9kn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 21, 2022

«Πανικός, απόλυτος πανικός. Ηταν μια τρομερή εμπειρία, στην πραγματικότητα, αλλά όπως είπα αισθάνομαι ασφαλής», δήλωσε στο CBS Miami. «Ηταν σαν όλο αυτό να έγινε σε ένα λεπτό και μετά μπορούσες να δεις όλους τους αξιωματικούς μέσα από το παράθυρο να κάνουν τη δουλειά τους». Τα πυροσβεστικά συνεργεία έφτασαν γρήγορα στο σημείο, σβήνοντας το φλεγόμενο φτερό με αφρό που επιβραδύνει τις φλόγες.

#Florida 🇺🇸 | Plane with 126 passengers, from the Dominican Republic, caught fire after landing at #Miami airport. The MD-82 plane, Red Air Flight 203, had landed when the landing gear collapsed and caught fire. 3 people with minor injuries. pic.twitter.com/eBok7Xuwhj — The informant (@theinformantofc) June 22, 2022

Το αεροσκάφος ανήκε στον στόλο της RED Air και είχε φτάσει στο Μαϊάμι από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στις 17:38. Τα πυροσβεστικά συνεργεία απεστάλησαν στις 5:39μμ, ανέφερε το WPLG.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Μαϊάμι δήλωσε ότι οι πτήσεις καθυστέρησαν λόγω της συντριβής.

#Florida 🇺🇸 | Plane with 126 passengers, from the Dominican Republic, caught fire after landing at #Miami airport. The MD-82 plane, Red Air Flight 203, had landed when the landing gear collapsed and caught fire. 3 people with minor injuries. pic.twitter.com/eBok7Xuwhj — The informant (@theinformantofc) June 22, 2022

Plane crash just a few minutes ago at Miami airport caught on camera! (Credit: @PTZtv ) pic.twitter.com/2CimvMhcUy — WeatherGamer21 (@WeatherGamer21) June 21, 2022

JUST IN 🚨 Red Air plane MD-80 catches fire as its landing gear collapsed after landing at Miami International Airport pic.twitter.com/zsVzXe79Nj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 21, 2022