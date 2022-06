Βρετανοί στρατιώτες Ουκρανία: Το δραματικό μήνυμα του Σάντερς

Ο βρετανικός στρατός πρέπει να είναι έτοιμος να «πολεμήσει και πάλι στην Ευρώπη», δήλωσε ο νέος επικεφαλής του, Πάτρικ Σάντερς. Να σημειώσουμε ότι ο Μπόρις Τζόνσον απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλει βρετανικά στρατεύματα προς ενίσχυση της Ουκρανίας, αλλά προειδοποίησε αυτό το Σαββατοκύριακο ότι η χώρα θα πρέπει να δείξει υποστήριξη στο Κίεβο για «μακρύ χρονικό διάστημα».

Ο Πάτρικ Σάντερς, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση του βρετανικού στρατού αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με το inews.co.uk είπε στους Βρετανούς στρατιώτες: «Είμαστε η γενιά που πρέπει να προετοιμάσει τον στρατό για να πολεμήσει και πάλι στην Ευρώπη. Υπάρχει τώρα μια καυτή επιτακτική ανάγκη να σφυρηλατήσουμε έναν στρατό ικανό να πολεμήσει στο πλευρό των συμμάχων μας και να νικήσει τη Ρωσία στη μάχη.»

»Είμαι ο πρώτος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού από το 1941 που αναλαμβάνει τη διοίκηση του Στρατού στη σκιά ενός χερσαίου πολέμου στην Ευρώπη με τη συμμετοχή μιας ηπειρωτικής δύναμης». «Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία υπογραμμίζει τον βασικό μας σκοπό – να προστατεύσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο όντας έτοιμοι να πολεμήσουμε και να κερδίσουμε πολέμους στην ξηρά», σημείωσε ο Σάντερς.

Ukraine war: British troops must prepare to fight in Europe once again, says new head of Army https://t.co/dWhdlB5ASX

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο Bρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κατά τη συνάντηση που είχε στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε την έναρξη ενός μεγάλου προγράμματος εκπαίδευσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων – με δυνατότητα εκπαίδευσης έως και 10.000 στρατιωτών κάθε 120 ημέρες – σε βρετανικό έδαφος. Ο Τζόνσον, ο οποίος ταξίδεψε στο Κίεβο υπό άκρα μυστικότητα, δήλωσε ότι σκοπός της επίσκεψης είναι να στείλει «ένα απλό και ξεκάθαρο μήνυμα προς τον ουκρανικό λαό: το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στο πλευρό σας και θα είμαστε στο πλευρό σας μέχρι την τελική σας επικράτηση».

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις προμήθειες οπλικών συστημάτων και την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας, καθώς και για την επιβολή επιπλέον κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, όπως έγινε γνωστό από την ουκρανική προεδρία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας καλωσόρισε τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, χαρακτηρίζοντας «σπουδαίο φίλο» τον Μπόρις Τζόνσον. «Πολλές ημέρες αυτού του πολέμου έδειξαν ότι η υποστήριξη της Μεγάλης Βρετανίας προς την Ουκρανία είναι ακλόνητη και αποφασιστική. Χαίρομαι που βλέπω τον σπουδαίο φίλο της χώρας μας, Μπόρις Τζόνσον, ξανά στο Κίεβο», δήλωσε ο Ζελένσκι. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Μπόρις Τζόνσον επισκέφθηκε το Κίεβο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.

The head of the British General Staff called for the creation of an army capable of defeating #Russia

According to General Patrick Sanders, Russian invasion of #Ukraine stresses the basic aim of the #British Army -"to defend Britain by being ready to fight and win wars on land." pic.twitter.com/pSTYwMteqn

— NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2022