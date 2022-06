Coming out: Η Ολυμπιονίκης Κέλι Χολμς αποκάλυψε το μυστικό της 34 χρόνια μετά

“Μερικές φορές κλαίω από ανακούφιση. Από τότε που πήρα την απόφαση να το αποκαλύψω, έπαψα να φοβάμαι”. Αυτό τόνισε μιλώντας στην κυριακάτικη βρετανική εφημερίδα Sunday Mirror η Ολυμπιονίκης Κέλι Χολμς.Η δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι συνειδητοποίησε ότι είναι ομοφυλόφιλη στην ηλικία των 17 ετών, αφού φίλησε μια συναθλήτριά της και ότι η οικογένεια και οι φίλοι της το γνωρίζουν από το 1997.”Πρέπει να το κάνω, για μένα. Είναι δική μου απόφαση. Είμαι αγχωμένη που το λέω. Αισθάνομαι λες και θα εκραγώ από τον ενθουσιασμό μου”, είπε σε συνέντευξή της στη “Sunday Mirror”.

British Olympic champion Kelly Holmes comes out as gay https://t.co/jCY7WfHdq4 pic.twitter.com/zucsS3xpdg

— Reuters UK (@ReutersUK) June 19, 2022