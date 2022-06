Ουκρανία πόλεμος: Αιχμάλωτοι των Ρώσων οι δύο Αμερικανοί

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο δύο Αμερικανών πολιτών οι οποίοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι ενώ πολεμούσαν στην Ουκρανία. Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαίωση ότι οι δύο Αμερικανοί έχουν αιχμαλωτιστεί. Η εφημερίδα Izvestia παρουσίασε ένα βίντεο με μια «σύντομη συνέντευξη», όπως λέει, του Άντι Χουίν, 27 ετών, από το Χάρτσελι της Αλαμπάμας. Το κανάλι RT έδειξε μια φωτογραφία όπου, όπως λέει, εικονίζεται ο Αλεξάντερ Ντρούκι, 39 ετών, από την Τασκαλούζα της ίδιας Πολιτείας. Συγγενείς των δύο ανδρών ανέφεραν την Τετάρτη ότι αγνοούνται στην Ουκρανία εδώ και μία εβδομάδα και εξέφρασαν φόβους ότι έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι.

Σε ένα άλλο βίντεο, διάρκειας έξι δευτερολέπτων, στην εφαρμογή Telegram, ένας γενειοφόρος άνδρας με αμερικανική προφορά μιλάει στην κάμερα και λέει: «Ονομάζομαι Αλεξάντερ Ντρούκι. Είμαι κατά του πολέμου» και επαναλαμβάνει «Είμαι κατά του πολέμου» στα ρωσικά. Την ίδια φράση, δηλαδή «Είμαι κατά του πολέμου» στα ρωσικά ακούγεται να λέει σε ένα βίντεο διάρκειας δύο δευτερολέπτων ο άνδρας που σύμφωνα με την Izvestia ονομάζεται Άντι Χουίν.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν απάντησε σε ένα αίτημα να σχολιάσει αυτές τις αναφορές, ενώ ο ο αμερικανικός στρατός επεσήμανε ότι οι δύο άνδρες έχουν υπηρετήσει στις τάξεις του στο παρελθόν, αλλά δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το πού βρίσκονται τώρα. Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι «εργάζεται πολύ σκληρά για να μάθει περισσότερα» για τους δύο άνδρες.

