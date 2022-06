16χρονος αθώος εκτελέστηκε: Ο Αλεξάντερ ΜακΚλέι Ουίλιαμς… αθωώθηκε 91 χρόνια μετά

Δικαίωση για έναν 16χρονο Αφροαμερικανό ο οποίος εκτελέστηκε πριν 91 χρόνια για έναν φόνο που δεν είχε διαπράξει. Δικαστήριο της Πενσιλβάνια αναγνώρισε αυτήν την εβδομάδα την αθωότητα του Αλεξάντερ ΜακΚλέι Ουίλιαμς, με τη μοναδική εν ζωή αδελφή του, που είναι σήμερα 92 ετών, να δηλώνει «ικανοποιημένη». «Είμαι απλά ικανοποιημένη που αυτό τελειώνει όπως θα έπρεπε να είχε αρχίσει» δήλωσε η Σούσι Ουίλιαμς Κάρτερ, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Philadelphia Inquirer. «Ξέραμε ότι ήταν αθώος, τώρα θέλουμε να το ξέρει όλος ο κόσμος». «Δεν μπορούμε να ξαναγράψουμε την Ιστορία. Όμως, όταν μπορεί να αποδοθεί η δικαιοσύνη αναγνωρίζοντας δημόσια ένα τέτοιο λάθος, εμείς πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία» δήλωσε από την πλευρά του ο εισαγγελέας της κομητείας του Ντέλαγουερ, στην Πενσιλβάνια, Τζακ Στολστέιμερ.

Alexander McClay Williams, 16, wrongly convicted & sent to PA's electric chair June 1931, exonerated June 13, 2022. (L-R:) Robert Keller, Esq., youth's attorney; Del. Co. D.A. Jack Stollsteimer; youth's sister Susie Carter (front), her daughter Osceola Williams, author Sam Lemon. pic.twitter.com/0JMiaaqrgz

